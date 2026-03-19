“Buena Esa” apunta a las segundas oportunidades con privados de la libertad en Armenia

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Armenia

En el parque de Los Fundadores de la ciudad se llevó a cabo el relanzamiento de la estrategia de resocialización con privados de la libertad que no se limita a recuperar parques, limpiar calles o intervenir espacios públicos puesto que su alcance está en demostrar que quien un día se equivocó, también puede aportar, reparar y construir sociedad.

Uno de los privados de la libertad que integra el programa es Javier Andrés Martínez de la cárcel San Bernardo de la ciudad quien destacó que es una gran oportunidad de cambiar el rumbo de su vida puesto que ya no piensa en tomar malas decisiones sino en las buenas acciones para impactar de manera positiva a su familia.

Resaltó que ante la confianza que le brindan las autoridades lo mínimo es responder de la mejor manera como fomentar al embellecimiento de los entornos.

Manifestó que el estar lejos de su familia ha sido de las situaciones más difíciles porque lo habían trasladado a otras cárceles del país, sin embargo, dijo que ya lleva siete meses en la ciudad lo que le permite estar más cerca de sus seres queridos y enderezar su camino.

Envío un mensaje a los jóvenes a que aprovechen las oportunidades y se alejen del consumo de sustancias psicoactivas que desencadenan delitos como el hurto y homicidio.

Testimonio Carlos Lehder

En medio de la actividad llegó el exnarcotraficante del cartel de Medellín, Carlos Lehder quien compartió su experiencia en Estados Unidos donde señaló que a pesar de lo duro a sus casi 80 años de edad decidió mejorar su vida.

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Reconoció que quebrantó las leyes y fue extraditado, pero dijo que ese episodio de su vida no impidió que lograra resocializarse como ahora que realiza conferencias a partir de sus vivencias en su libro ‘Vida y muerte del cartel de Medellín´.

Carlos Lehder con privados de la libertad en Armenia- Vanessa Porras (CARACOL RADIO) Ampliar Carlos Lehder con privados de la libertad en Armenia- Vanessa Porras (CARACOL RADIO) Cerrar

Invitó a los privados de la libertad que participaban del evento a que se motiven porque se puede cambiar ya que solo depende de cada uno. Enfatizó que ahora se encuentra en Armenia donde está alejado de los hechos que lo marcaron y llevaron a pagar una condena en Estados Unidos.

Cárcel San Bernardo de Armenia

De otro lado el director de la Cárcel San Bernardo de la capital quindiana, Jorge Osorio manifestó que están comprometidos con demostrar que el Inpec es más que rejas y por eso apuntan a entregar a la sociedad hombres nuevos.

Relanzamiento del programa Buena Esa- Vanessa Porras (Caracol Radio) Ampliar Relanzamiento del programa Buena Esa- Vanessa Porras (Caracol Radio) Cerrar

Indicó que al momento cuentan con cuatro hombres y dos mujeres internas que hacen parte del programa, sin embargo, sostuvo que aspiran ampliar el número de privados de la libertad que participen de la iniciativa de resocialización.

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Fue claro que la acogida de la comunidad ha sido muy positiva lo que también genera un alto impacto para reforzar las segundas oportunidades en la sociedad.

Cárcel de mujeres de Armenia

Finalmente, la directora de la cárcel de mujeres de la ciudad, Tatiana Jiménez reconoció que es una linda iniciativa porque busca romper paradigmas.

Dijo que en el departamento se ha sentido la aceptación por parte de la comunidad con este tipo de actividades como jornadas de aseo y por eso considera no hay mejor manera de relanzar el programa que en el parque de los fundadores que es tan emblemático e histórico de la ciudad.

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Informó que los privados de la libertad están en una fase de resocialización donde ya han cumplido con determinados parámetros establecidos por el Inpec como es la buena conducta, trabajo entre otros.

También destacó que están estructurando un cronograma para realizar este tipo de actividades en diferentes zonas de la ciudad.