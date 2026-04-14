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14 abr 2026 Actualizado 21:36

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Justicia

Caso UNGRD: Tribunal negó preacuerdo de Olmedo López con la Fiscalía

El protagonista del escándalo de la UNGRD señaló que, pese a todo, seguirá colaborando con la justicia para esclarecer el desfalco.

Exdirector de la UNGRD, Olmedo López, citado a declaración juramentada en la Fiscalía por caso carrotanques en La Guajira.

Exdirector de la UNGRD, Olmedo López, citado a declaración juramentada en la Fiscalía por caso carrotanques en La Guajira.

Exdirector de la UNGRD, Olmedo López, citado a declaración juramentada en la Fiscalía por caso carrotanques en La Guajira.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá, mediante un fallo de segunda instancia, negó el preacuerdo que suscribieron Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en medio de la macroinvestigación por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la decisión, la Sala de Decisión Penal confirmó la determinación de primera instancia de rechazar la negociación judicial en la que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

En dicho preacuerdo, la Fiscalía propuso una reducción de la pena a 6 años y 2 meses de prisión.

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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