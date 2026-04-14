Caso UNGRD: Tribunal negó preacuerdo de Olmedo López con la Fiscalía

Exdirector de la UNGRD, Olmedo López, citado a declaración juramentada en la Fiscalía por caso carrotanques en La Guajira.

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá, mediante un fallo de segunda instancia, negó el preacuerdo que suscribieron Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en medio de la macroinvestigación por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la decisión, la Sala de Decisión Penal confirmó la determinación de primera instancia de rechazar la negociación judicial en la que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

En dicho preacuerdo, la Fiscalía propuso una reducción de la pena a 6 años y 2 meses de prisión.

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