Caso UNGRD: Olmedo López aceptará cargos sin preacuerdo por los dos lotes de carrotanques

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, por su presunta responsabilidad en un entramado de corrupción que habría direccionado la contratación en la entidad.

De acuerdo con el ente acusador, López Martínez enfrentará cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, relacionados con irregularidades en la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

Según los elementos materiales probatorios, en su calidad de ordenador del gasto, el exfuncionario habría favorecido a un contratista específico mediante la orden de proveeduría 192 de 2023, por un valor de 48.600 millones de pesos, cuyo objeto era la compra de 40 carrotanques. Por esta intervención, presuntamente recibió una dádiva de 724 millones de pesos y permitió la apropiación indebida de 13.340 millones por parte de terceros.

La Fiscalía también lo señala de direccionar la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, en beneficio de una corporación mixta indígena, para la adquisición de otros 40 carrotanques pequeños por más de 29.000 millones de pesos. En este proceso, el contratista habría apropiado indebidamente 11.114 millones de pesos.

Previo a la radicación del escrito de acusación, y a través de su defensa, López Martínez manifestó por escrito su intención de aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada, lo que marca un nuevo giro en uno de los casos de corrupción más relevantes que enfrenta la UNGRD.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: