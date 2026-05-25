¿Qué va a pasar con las sanciones pagadas en fotomultas de Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario?

Norte de Santander

Después que el Gobierno Nacional anunciara la investigación “a 37 organismos de tránsito: más de 7,5 millones de fotomultas están bajo la lupa y 5,8 millones quedarán sin validez”, lo anterior por “por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas”, usuarios viales en el Área Metropolitana de Cúcuta se cuestionan, ¿Qué va a pasar con las fotomultas de esta zona del país?

Wilmar Cifuentes, abogado especialista en investigación de accidentes de tránsito, explicó en Caracol Radio los posibles escenarios que se pueden presentar en la región como resultado de esta investigación.

Más información Venezuela anunció vigilancia epidemiológica por ébola en todos sus aeropuertos y puertos

“El anuncio ha sido controversial” explicó el abogado quien agregó que “ha sido algo que ha generado un boom grande cuando la señora Ministra de Transporte nos dice que la Superintendencia de Transporte va a iniciar una investigación en contra de unos organismos de tránsito. Pero posterior a esto nos dicen que han encontrado irregularidades, que hay inconsistencias y se tiene que entrar a aplicar la ley 2251 del año 2022 con 37 organismos de tránsito y nos dan ya fechas en las cuales al parecer las cámaras o los dispositivos electrónicos con los que captaban las infracciones no cumplían con los requisitos técnicos. Pero ahí hay varios vacíos y hay varias cosas que preguntar”, enfatizó Cifuentes.

Para el abogado, lo primero que se debe tener en cuenta es que “no tenemos la resolución para saber exactamente qué se está sancionando. En segundo lugar, los organismos de tránsito van a tener derecho a oponerse a esta sanción que les están impartiendo”.

Además, enfatiza Cifuentes que es importante saber, dentro de esta investigación, si la sanción aplica para todos los años anunciados (2019 a 2024), si cubre todas las cámaras o de lo contrario, ¿Cuáles cámaras sí y cuáles no?.

Más información Crisis del Catatumbo incrementó las dinámicas de violencia en Norte de Santander durante el 2025

¿Habrá devolución de dinero para las personas que pagaron las multas?

Para Wilmar Cifuentes “el mismo artículo 18 (de la ley 2251) dice que los recursos provenientes de la multa que están en ese artículo que acabo de mencionar, que es el doble del valor, entrarán a formar parte del presupuesto de la Superintendencia de Transporte. Pero el señor superintendente decía que ese dinero por proceso jurídico se podía reclamar".

Tras lo anterior, el abogado explicó que el trámite que se podría estar dando en este caso, para las fotomultas del Área Metropolitana de Cúcuta, es una solicitud de devolución del pago de lo no debido, “si el comparendo estuvo mal pues yo pagué algo que no debía haber pagado, pero para eso se necesita tener la resolución, que la resolución esté debidamente ejecutoriada, tendrá que anexarse copia de la cédula, un certificado bancario donde le van a devolver el dinero y aquí viene el inconveniente más grande, el desprendible de pago que usted hizo de ese comparendo”.

Es importante que, ante la solicitud de la devolución del dinero, se presente una asesoría previa que permita determinar si esta devolución sí se podría dar al solicitante. Es decir, que la persona cumpla con todos los requisitos.