Delegación de paz del Gobierno rechaza asesinato de líder social Freiman Velásquez en el Catatumbo

Catatumbo

La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz rechazó el asesinato del líder social Freiman David Velásquez, integrante de ASUNCAT (Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo), hechos ocurridos este martes 19 de mayo en Ábrego, Norte de Santander.

En esta acción violenta, que según la Policía Nacional fue perpetrada por el ELN, también fue asesinada “su hermana, Yidy Velásquez, una firmante de paz en condición de discapacidad y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección”.

A través de un comunicado, la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz destacó a Freiman Velásquez como un hombre reconocido por liderar iniciativas de transformación territorial enfocadas en la reforestación y la sustitución de cultivos ilícitos mediante la creación de viveros de café y cacao en el Catatumbo.

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“Su labor estaba orientada a promover la reconciliación y el desarrollo en las comunidades locales”.

Señalan que hechos violentos como el ocurrido en Ábrego “constituyen una afectación directa a los esfuerzos de transformación territorial y reconciliación que adelantan las comunidades locales de manera conjunta con las instituciones del Estado y los gobiernos locales”.

Delegación de paz pide investigaciones rápidas y transparentes

En este mismo escrito, la Delegación de Paz del Gobierno nacional reiteró que el respeto a la vida y la protección de los líderes sociales están contempladas en el Derecho Internacional Humanitario y que son fundamentales para la consolidación de la paz en los territorios.

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Además, “instamos a las entidades competentes a adelantar con celeridad, rigor y transparencia las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, identificar a los autores y garantizar la aplicación de la justicia”.

Este comunicado a la opinión pública lo concluyen expresando sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, sus comunidades y organizaciones afectadas por este hecho de sangre “que hiere profundamente los liderazgos sociales de la región”.