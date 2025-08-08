Colegio INEM de Armenia no se acaba se transforma, secretario de educación anuncio mesas de trabajo

Armenia

Sigue la polémica en Armenia por la situación del colegio INEM, estudiantes, docentes, padres de familia, egresados, y concejales manifestaron su rechazo frente a las informaciones sobre la fusión o transformación de la institución con la Normal Superior del Quindío.

El secretario de educación de Armenia Antonio Vélez durante debate de más de 4 horas en el concejo municipal fue claro en señalar que el colegio INEM no se cierra, no habrá traslado de docentes ni los estudiantes serán trasladados a otras instituciones, si anunció la realización de mesas de trabajo con la comunidad académica para buscar alternativas de transformación del colegio.

El funcionario explicó “Gracias por la compañía a este importante debate que emergió por distintas informaciones, que hoy se han dado muchas claridades; la propuesta de la alcaldía es muy sencilla y se ha emitido. Nosotros no hemos pensado en ningún momento, el señor alcalde no ha pensado en cerrar, ni en eliminar, ni en acabar el INEM como tal. Tenemos una infraestructura educativa ya que es nuestra, que nos pertenece.

Y agregó “Nosotros tenemos varias propuestas, hemos recibido propuestas de la comunidad educativa, de los docentes, también son dos o tres y lo que queremos hoy proponerles a los honorables concejales es, démonos la oportunidad de los diálogos de la próxima semana con padres de familia, con estudiantes, con docentes, egresados y demás”

Vamos a proponer muy respetuosamente que se cree una comisión incidental para que participen y sean testigos de lo que va vamos a hablar, porque hay asuntos aquí que no conocen del tema administrativo económico que los docentes sí conocen, puntualizó el secretario de educación de Armenia.

Entonces nos parecen que en los diferentes escenarios que podemos generar en las próximas semanas de ahí puede salir una propuesta que presentaremos de cara a la ciudad.

Estudiantes

Aura Ospina, del grado 11 del colegio esta mañana cuando el representante de los estudiantes nos convocó para hablar sobre la situación tan delicada que se estaba presentando que se quería eliminar al colegio INEM por cambiarlo por otro, solo por las instalaciones sin tener en cuenta la historia que este esta institución llevaba detrás, los profesores, los estudiantes, los directores objetivos, ¿qué iba a pasar con todos nosotros?

Debate sobre el colegio INEM en el concejo de Armenia. Foto: Adrián Trejos Ampliar

“me dolió mucho y por lo tanto hay que levantar nuestra voz, porque cómo vamos a permitir que eso pase, así como así y no vamos a hacer nada. No, por supuesto. Hay que hacer todo lo posible para evitar que eso suceda, sabemos que la comunidad de la normal también es importante, ellos también necesitan sus espacios y teniendo en cuenta que son más, pues claro, eso se debe tener en cuenta, pero no afectando a otros”

Padres de familia

Mi nombre es Diana María Rojas Toro, madre de familia de un estudiante egresado del colegio INEM y actualmente mi hija estudia en grado noveno. Es que prácticamente los rumores ruedan y dicen que cuando el río suena piedras lleva, Entonces, la verdad nos tiene muy preocupados como padres de familia como institución porque es un colegio que lleva muchos años.

Obviamente ha tenido unos tiempos difíciles, pero la parte de inclusión en nuestro colegio es demasiado importante. Y no es justo que nuestros estudiantes en este momento se vean estresados, abrumados sin saber qué va a pasar con su colegio.

Suteq

Esteban Bernal, presidente del Sindicato de Educadores del Quindío: Lo primero es aclarar que no hemos encontrado como organización sindical hablando con la comunidad educativa del INEM un comunicado oficial que permita tener claridad sobre la intención de la alcaldía en este ejercicio. Hace apenas unos minutos vimos un debate que no termina de ser claro, habla de mesas de trabajo, de diálogo y de construcción para repotenciar la institución educativa.

Concejales

Juan Camilo Tabarez, concejal de Armenia: quedamos con una sensación agridulce. Primero, pues felicitar a la comunidad académica, al rector, a los concejales que aprobaron. Siempre lo he dicho, la presión social da resultados y la realidad es que quería fusionar o quería que el INEM lo querían transformar en la escuela superior Normal del Quindío. Importante ahorita con el comunicado que saca la alcaldía, el secretario de educación informando de que eso no va a pasar.

Pero surgen preguntas ¿Qué transformación va a tener el INEM? ¿Qué transformación en su modelo académico? ¿Cómo van a volver más atractivo ese modelo académico para que aumenten los cupos y toda esa infraestructura académica que tienen ellos, pues volverla más atractiva hacia la comunidad?