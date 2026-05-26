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26 may 2026 Actualizado 15:21

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Elecciones 2026: Reportan filas masivas en Miami por votaciones anticipadas a la presidencia

El cónsul general en Miami, Óscar Marmolejo, dio su reporte sobre la apertura de las urnas de votación de Miami en 6AM W de Caracol Radio.

Elecciones 2026: Masivas filas en el consulado de Miami por votaciones anticipadas a la presidencia

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En aras de garantizar el libre ejercicio democrático del sufragio para los colombianos que residen en el exterior, la Registraduría dispone de jornadas de votación anticipada.

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En el caso de Estados Unidos, la jornada comenzó este lunes 25 de mayo de la mano de los consulados colombianos. La asistencia a las urnas ha sido masiva, lo que ha producido filas masivas y largas esperas para los votantes.

Para conocer el panorama de estos hechos, en 6AM W de Caracol Radio estuvo el cónsul general en Miami, Óscar Marmolejo, quien presentó su reporte sobre el desarrollo de las votaciones.

En desarrollo.

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