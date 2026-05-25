“Fue muy duro llamarlo”: Lorenzo explicó la ausencia de Santos Borré

Luego de anunciar oficialmente los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026, el entrenador Néstor Lorenzo respondió varias preguntas de la prensa y entregó detalles sobre los criterios que utilizó para definir la lista definitiva, las ausencias más sensibles y los cambios que tuvo que hacer el cuerpo técnico en la planificación previa al torneo.

Lorenzo aseguró que la elección final se basó en diferentes aspectos y dejó claro que no solamente se evaluó el presente futbolístico de cada jugador. “Los aspectos son los mismos de siempre. En cuanto al rendimiento, a lo que han aportado durante el proceso. Hay jugadores que conocemos muy bien, que han estado mucho tiempo, otros que el momento futbolístico que están pasando amerita”, explicó inicialmente el seleccionador.

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Además, agregó que también se tuvieron en cuenta factores personales y el recorrido que cada futbolista ha tenido dentro del ciclo de la Selección. “Evaluamos tanto el rendimiento, como en lo personal y como en la participación que han tenido en el proceso, que para nosotros es muy importante”, señaló.

Sobre la complejidad de armar la convocatoria definitiva, el técnico reconoció que fue una de las tareas más difíciles desde que asumió el equipo nacional. “Todas son complejas, todas las comparaciones y las decisiones a tomar en un momento así”, afirmó. Incluso explicó que desde la prelista de 55 jugadores ya existían dudas importantes debido a la paridad entre varios futbolistas. “Hay jugadores que tienen un rendimiento muy parejo, hay que comparar las ligas en las que juegan, el nivel en el que están”, comentó.

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También reveló que situaciones como lesiones, cambios de entrenador o falta de continuidad influyeron en el análisis final. “Uno entiende algún bajón en su rendimiento por determinada circunstancia: cambios de técnico, lesión, vienes de lesión, cambio de club. Así que uno evalúa todo y saca conclusiones”, añadió.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la explicación sobre la ausencia de Rafael Santos Borré y la inclusión de Juan Camilo Hernández . Lorenzo fue contundente al explicar que privilegió el presente futbolístico del delantero del Real Betis. “La actualidad del Cucho en este momento es mejor que la de Rafa”, aseguró.

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Sin embargo, también destacó la importancia que ha tenido Santos Borré durante todo el proceso clasificatorio. “Rafa es un tipo que nos dio un montón, que siempre se entregó por la Selección y fue parte de todo el proceso”, dijo. Incluso confesó que comunicarle la decisión fue uno de los momentos más difíciles de la convocatoria. “Fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo”, expresó.

Otro de los puntos destacados de la rueda de prensa fue el cambio de planes que sufrió el cuerpo técnico debido a la modificación en la fecha de uno de los compromisos previos al Mundial. Lorenzo reveló que inicialmente quería trabajar con una lista más amplia antes de entregar los 26 definitivos. “La idea nuestra era concentrar con 30 o 32 jugadores”, explicó.

Según comentó, el objetivo era evaluar físicamente a varios futbolistas antes de tomar la decisión final. “Preparar el partido del 29 y que sea como un banco de prueba para probar desde lo físico o desde el rendimiento algunos jugadores que estábamos con dudas”, señaló. Sin embargo, el cambio de calendario obligó a modificar toda la logística. “Como el partido se pasó posterior a la fecha que la FIFA nos da para dar la lista definitiva, pensamos que fue mejor dar la lista ahora”, afirmó.

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Lorenzo también habló sobre el estado físico de James Rodríguez, quien ya trabaja junto al grupo en Medellín. “James está bien, llegó muy bien, ha entrenado mucho”, comentó. Aunque reveló que el capitán tuvo algunas molestias menores en los entrenamientos recientes. “Después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien, está en buena condición”, aclaró.

Finalmente, el seleccionador explicó por qué decidió reforzar especialmente el mediocampo en esta convocatoria. “En un torneo así, como un Mundial o una Copa América, el mediocampo es muy importante tener variantes”, indicó. Además, recordó que las suspensiones por tarjetas pueden jugar un papel importante durante la competencia. “Son los jugadores más expuestos a estar amonestados o quedar afuera por segunda amarilla”, explicó.

Antes de cerrar la conferencia, Lorenzo evitó referirse a su futuro después del Mundial, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar. “No pienso después del Mundial. Dios dirá”, concluyó el entrenador argentino.