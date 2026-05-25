Capturaron a delincuente que robaba celulares en TransMilenio bajo la modalidad de cosquilleo

La Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, capturó en las últimas horas a un hombre señalado de hurtar celulares en los buses. La captura se realizó después de robar un teléfono al interior de un articulado en la troncal de las Américas.

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Los hechos ocurrieron en el Portal Banderas justo cuando policías realizaban labores de patrullaje y control en la estación. En ese momento fueron alertados por un ciudadano que manifestó haber sido víctima del hurto de su teléfono mediante la modalidad de ‘cosquilleo’.

Una vez se realizó el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, la Policía logró dar con un hombre que coincidía con las características físicas entregadas por la víctima. Durante el procedimiento de registro, se halló el dispositivo móvil, avaluado en cinco millones de pesos.

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El capturado, de 51 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Es importante mencionar que un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. Finalmente, la Policía hace un llamado para que los ciudadanos denuncien este tipo de casos.