Convenio entre Liceo Francés y el gobierno de Francia se renovó hasta 2031 en medio de la polémica

Tras una reunión extraordinaria realizada en la tarde de este 25 de mayo entre representantes de familias, directivos y delegados de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE), se confirmó la renovación del convenio entre el colegio y el Gobierno francés hasta 2031.

En contexto: Los rumores y las verdades sobre el escándalo del Liceo Francés

La decisión garantiza que la institución continúe como establecimiento “conventionné”, es decir, respaldado oficialmente por el Estado francés, con una financiación anual estimada en más de 10 millones de euros destinados al pago de docentes, directivos y apoyos educativos.

Durante el encuentro, la directora general adjunta de la AEFE, Vassiliki Driancourt, aseguró que el convenio se mantiene sin cambios y que los nuevos estatutos del colegio, ya en su versión 11, fueron acordados con la Embajada de Francia y las directivas del liceo.

Uno de los cambios más relevantes es que la Embajada de Francia tendrá derecho de veto y acompañamiento en decisiones consideradas transformadoras dentro de la institución.

Lea más: ¿Polémica del Liceo Francés es por venta de terrenos? Padre denuncia irregularidades del Consejo

Además, se eliminarán acuerdos de confidencialidad y habrá una definición más estricta de las funciones entre la rectoría y el Consejo de Administración.

La reunión se dio en medio de semanas de tensión por denuncias, disputas administrativas y cuestionamientos sobre el manejo del colegio.

También puede ver: Amenazas, dinero y traición: el caso de los exalumnos que quieren sacar a Francia del Liceo Francés

De hecho, se confirmó la salida de Maxime Prieto, quien dejará el cargo para concentrarse en procesos judiciales pendientes. En su reemplazo llegará en septiembre Monsieur Aubry, un directivo con experiencia internacional en Filipinas y Venezuela.

Por ahora, las directivas insisten en que el colegio continúa operando con normalidad, mientras avanzan reformas estatutarias y adecuaciones de infraestructura.