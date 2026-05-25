Luis Quintero: “Sería un sueño poder participar en Copas América y en Mundiales con Colombia”

El colombo-español Luis Quintero, jugador del Torreense que hizo historia al coronarse campeón de la Copa de Portugal tras derrotar 2-1 en la final al Sporting, expresó, en diálogo con El VBar, su deseo de jugar con la Selección Colombia.

El jugador de 21 años ya ha hecho parte antes de las categorías juveniles del combinado nacional de Colombia. Quintero nació en España, pero toda su familia es de Palmira, Valle del Cauca.

Balance del título

“Ahora mismo somos un equipo que está en segunda división, el jueves jugamos el ascenso a primera división, Dios quiera que se nos dé, pero somos une quipo que juega en segunda división que jugábamos contra uno de los mejores equipos y ataques de Europa, con Luis Suárez, que bien lo conocen los colombianos, que esta temporada ha marcado 40 goles. Un equipo, bajo el papel, muy superior, pero todo el mundo tiene que saber que el trabajo al final premia y nunca hay que desistir. Hoy se nos ha dado a nosotros, pero no es casualidad que hayamos ganado esta Copa tan importante”.

¿Dónde nació?

“Yo soy de Alicante, pero toda mi familia es de Palmira, soy el único que ha nacido fuera, y bueno ya he representado a Colombia en categoría inferiores. Siempre lo he tenido claro, a pesar de no haber nacido allí”.

¿Su sueño es jugar con Colombia?

“Soy muy joven para decidir nada. Durante todas mis categorías inferiores he elegido a Colombia, algo muy raro se tiene que dar para que cambie esta decisión. Estoy trabajando para ello y ojalá que se pueda dar”.

¿Se saludó con Luis Suárez?

“Sí. Fui a saludarlo después del partido, como a todos los jugadores del Sporting. Para mí también premia el protagonismo, hay dos partes. Con Lucho Suárez más cercanía, somos dos colombianos, me hacía ilusión conocerle y hoy he podido ganar este título contra él”.

¿Cómo es el Torreense?

“Es un equipo humilde de Portugal, no es un equipo muy conocido, pero a la vista está que está haciendo las cosas muy bien. Si un equipo gana la Copa de Portugal, siendo de segunda división, que está a punto de hacer a Primera, es porque está haciendo las cosas muy bien, que mantiene su humildad, es un club pequeño, es como una familia”.

¿Desea volver a LaLiga de España?

“Mi pase ya no está con Villarreal, vine aquí traspasado, pero hay una opción que yo pueda volver, en caso de que Villarreal y yo nos pongamos de acuerdo. Ahora mismo tenemos muchas cosas por delante, con esta victoria el club ha clasificado a Europa League. Jugar en primera de Portugal y Europa League, no es un mal panorama, la verdad que aquí estoy muy feliz”.

¿Sigue algún equipo de Colombia?

“El Deportivo Cali, sigo mucho a los equipos de los jugadores con los que he compartido en Selección. En el Deportivo Cali sé que está Fer Álvarez, también estuvo Juan Castilla. En Colombia al que sigo también por familia es el central que se acaba de romper el cruzado en Santa Fe que es Sebastián Quintero”.

¿Qué viene a futuro?

“Mi escenario soñado ahora mismo es estar en Primera División, sea en España o en Portugal, sea en una Liga importante que pueda favorecer mi fútbol. Que la Selección Colombia, la absoluta, empiece a tenerme al menos en el radar, porque yo no quiero nada regalado. Sería un sueño prepararme para poder participar en Copas Américas y en Mundiales con Colombia”.

¿Cómo es como jugador?

“No soy muy alto, tampoco muy bajito, mido 1.77 y soy un jugador que estoy muy marcado por el juego. Salgo de la cantera del Villarreal, que tiene el modelo del Barza, de jugar, soy un jugador que ama eso, jugar a tocar, del toque, de la posesión, es mi fútbol, es lo que hacer bien, pero cada contexto es diferente, hoy he jugado prácticamente de lateral derecho. Mi juego soñado es de toque y de posesión, de darle cariño al balón, pero cada partido es un mundo”.