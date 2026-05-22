Viernes 22 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Según la Registraduría en el Quindío hay 504.934 ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al voto el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial, de los cuales, 261.046 son mujeres, y 243.888 hombres

En total estarán instalados 129 puestos de votación en 1.471 mesas de votación en los 12 municipios del Quindío y serán 10.576 jurados de votación en todo el departamento.

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En Armenia establecen restricciones para las elecciones presidenciales, autoridades sostienen que están dadas las garantías para el proceso

Recordemos que la alcaldía de la ciudad expidió el decreto 134 de 2026 que establece la ley seca desde las 6:00 p. m., del próximo sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 a. m., del 1 de junio.

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Asimismo, durante el 31 de mayo se prohibirá el transporte de cilindros de gas y los trasteos o mudanzas —desde las 6:00 a. m. del domingo 31 de mayo hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio. Precisamente en las últimas horas se realizó un comité de seguimiento electoral con el fin de ultimar detalles a menos de 10 días de las elecciones presidenciales en articulación con las diferentes autoridades y entes competentes.

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El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que están dadas las garantías y la seguridad de la mano con todos los actores importantes sobre el tema electoral. Explicó que desde hace varios años se viene usando la tecnología por lo que contarán con 17 puestos de votación con biometría dactilar con el objetivo de evitar la suplantación y dos puestos estarán con autenticación facial.

Del mismo modo, mencionó que serán 16 mesas escrutadoras en el Coliseo del Café y 5.800 jurados de votación que serán capacitados puesto que en las anteriores elecciones se generaron inconvenientes por la falta de conocimiento del proceso.

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De otro lado, uno de los temas clave es el de la movilidad puesto que se generen contingencias debido a la alta afluencia de personas que ejercen su derecho al voto. El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño informó que cuentan con el dispositivo especial en todos los puestos de votación y de manera permanente en algunos de ellos dependiendo la cantidad de votantes.

Recordó que en el puesto de votación de la Universidad del Quindío el manejo es de una sola vía en la carrera 15 por lo que llamó a la paciencia y llegar con tiempo suficiente, también enfatizó que es fundamental adoptar las medidas en el sector del Coliseo del Café donde se llevan a cabo obras viales actualmente.

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El personero delegado para la vigilancia administrativa de la ciudad Cesar Augusto Fonseca dijo que se han preparado a los eventos que puedan registrarse durante el desarrollo de los comicios. Manifestó que en la ciudad hay tranquilidad en cuanto al orden público entendiendo que en pasadas elecciones no se ha generado ninguna afectación en ese sentido, pero están articulados para brindar todas las garantías electorales.

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Destacó que estarán enfocados en la logística relacionada con el transporte del material electoral, alimentación para quienes participan como actores en los escrutinios y los aspectos de capacitación de los testigos electorales.

A propósito, el próximo lunes 25 de mayo a las 8 de la mañana se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad para las elecciones.

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No para la conmoción en el Quindío, por el hallazgo de dos cuerpos sin vida, con señales de violencia, amarrados y calcinados en zona rural del municipio de Calarcá

el hallazgo macabro se presentó en la vereda La Joya, zona rural de Calarcá en la vía hacia el corregimiento de Barcelona donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida, dos hombres con signos de violencia, disparos, además amarrados y que les prendieron fuego, las llamas fue la alerta de los residentes del sector que avisaron a la policía

Las autoridades judiciales como el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía adelantaron los actos urgentes de levantamiento de los cuerpos, causas de la muerte e identidad de las víctimas y móviles del hecho.

Según el comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante la información preliminar es que las víctimas serán dos personas del departamento de Caldas que se encargaban de desarrollar actividades de fumigación con dron en las fincas aguacateras.

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Así mismo se reportó en la vereda Los Tanques en el municipio de Filandia donde ciudadanos informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, autoridades llegaron al sitio para realizar el proceso de levantamiento del cuerpo, será medicina legal que determine causas de la muerte e identidad.

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Capturado a través de orden judicial por agredir a su progenitora en La Tebaida

En el marco de la operación sostenida MURALLA ROJA, en el barrio Barrios Unidos del Edén Tropical, la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía 15 Local de Armenia, capturaron a un hombre por el delito de violencia intrafamiliar.

Esta acción se ejecutó sobre la calle 14 con carrera 10, donde fue capturado un sujeto de 30 años de edad emanada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida, por hechos ocurridos el pasado 23 de enero del año en curso, donde agredió física y verbalmente a su progenitora de 60 años de edad.

Esta persona ya habría pagado una pena de 17 meses de prisión en establecimiento carcelario por el delito de hurto y presenta registros en SPOA por los delitos de amenazas, hurto calificado y violencia intrafamiliar.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización, donde finalizadas las audiencias le fue otorgado medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario por 18 meses.

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En el marco de la operación sostenida MURALLA ROJA y mediante actividades de protección a niños, niñas y adolescentes en el barrio San José, la Policía Nacional a través de la Unidad Básica de Investigación criminal SEPRO, realizó la aprehensión de un adolescente por el delito de lesiones personales.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron en vía pública del barrio San José en Armenia donde al parecer se presentó una riña entre dos menores por circunstancias que son materia de investigación; donde uno de ellos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica.

La oportuna intervención de las unidades policiales permitió ubicar el presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos y la respectiva actuación judicial.

La Policía Nacional en el departamento del Quindío hace un llamado especial a padres, madres y cuidadores e instituciones educativas para fortalecer los espacios de diálogo, orientación y acompañamiento a los menores de edad, con el fin de prevenir conductas que puedan afectar su integridad y la de los demás.

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En desarrollo de los operativos de recuperación del espacio público en distintos sectores de la capital quindiana, con el propósito de velar por la correcta movilidad, el orden y la convivencia ciudadana, la Alcaldía de Armenia suspendió temporalmente de su actividad económica a tres —3— establecimientos comerciales por ocupación indebida del espacio público, en aplicación de la ley 1801.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, como coordinadora de las actividades, se indicó que fueron visitados 18 establecimientos comerciales, y se realizaron procedimientos de retiro de vendedores informales quienes no contaban con la documentación correspondiente para laborar en estos espacios, evidenciando así diferentes afectaciones a la movilidad y un uso indebido del espacio público.

Las acciones, que han integrado la labor de los Gestores de Convivencia, en articulación con unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, y de la Policía Nacional, se han concentrado en puntos estratégicos de la ciudad —especialmente en el sector céntrico—, donde las autoridades han atendido situaciones relacionadas con la ocupación indebida de andenes, vías vehiculares y zonas de uso colectivo.

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Uno de estos procedimientos se adelantó en la zona de la carrera 19 con calle 37, tras el llamado de la comunidad. Allí las autoridades realizaron el requerimiento correspondiente a vehículos que ocupaban varios metros del andén y una vía arteria con productos perecederos destinados a la venta, procediendo con las respectivas medidas sancionatorias por infracciones de tránsito y ocupación indebida del espacio público.

De igual manera, se realizó este ejercicio en el sector céntrico, desde la carrera 18 a la carrera 16 con calles 18 y 19, donde fueron requeridos diferentes establecimientos comerciales que utilizaban calles y andenes como extensión de exhibición de sus productos, incumpliendo la normatividad y obstaculizando el paso peatonal.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló una disminución significativa en los índices de inseguridad alimentaria en el país. Según el reporte, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos se situó en el 21,1%, lo que representa una caída de 4,4 puntos porcentuales frente al 25,5% registrado en 2024.

El informe detalla que, por cada 100 hogares, aproximadamente 21 enfrentaron dificultades para acceder a alimentos en calidad y cantidad suficiente debido a la falta de recursos.

De acuerdo con el DANE, en cuanto a la inseguridad alimentaria grave, donde las personas pueden pasar un día entero sin comer, la cifra descendió al 3,4%.

En el reporte se establece que en el país al cierre del año anterior había 12.7 millones personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una reducción de 2,3 millones de personas en comparación con el año anterior.

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El departamento del Quindío también disminuyó la inseguridad alimentaria moderada o grave al pasar del 20.0% al 17.4% una disminución de 2.4% por debajo de la media nacional

Con respecto a la inseguridad alimentaria grave, también disminuyó en Quindío y la mayor parte de las regiones del país, el departamento paso de 3.7% a 2.3%, menos 1.4% por debajo de la media nacional

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A pesar de la mejora general, persiste una marcada brecha entre el campo y la ciudad. En las zonas rurales (centros poblados y rural disperso), según el DANE la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza el 31,4%, una cifra considerablemente mayor al 18,1% observado en las cabeceras municipales.

El reporte identifica grupos específicos con mayores niveles de riesgo. Los hogares con jefatura femenina presentan una prevalencia del 23,1%, frente al 19,4% de los hogares liderados por hombres. Otros grupos con alta vulnerabilidad incluyen:

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No para la polémica en el eje cafetero por los peajes y la concesión de autopistas del café, un congresista del Quindío hizo un llamado urgente al gobierno nacional y a los entes de control sobre la importancia de continuar con la vía concesionada

Estamos hablando del representante a la cámara de Cambio Radical John Edgar Pérez que señaló” hemos conocido de primera mano que el Gobierno Nacional, específicamente a la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, rechazaría de plano el proyecto de concesión que ha sido denominado IP Conexión Centro”

Y agregó “Esa IP Conexión Centro involucra una obra que es fundamental para el departamento del Quindío, que es la Doble Calzada Calarcá La Paila, obra que está incluida en el plan pluri anual de inversiones del actual plan de desarrollo del Gobierno Petro, pero que el gobierno no tiene recursos del presupuesto general de la nación para financiarlos.

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Por eso mismo se ha pensado que la figura adecuada para lograr que esta obra se ejecute y que se tengan los recursos respectivos es a través de una concesión o de Odinsa que hoy opera, lo que conocemos como autopistas del café, ha hecho más de 27 propuestas, inclusive la posibilidad de sentarse a revisar a algo que, obviamente, a muchos ciudadanos les preocupa que es el valor del peaje. Se ha planteado inclusive que se saque al departamento de Caldas de la ecuación.

Y añade el congresista “Yo vengo haciendo una denuncia. Caldas está haciendo una presión muy fuerte a través de su representante Santiago Osorio, es un representante cercano al gobierno. Han prometido que van a quitar los peajes y puede que eso se dé en Caldas, pero en el Quindío no va a ocurrir.

Los dos peajes, el peaje de Corozal y el peaje de Circasia no los van a quitar, los van a seguir cobrando, pero esos recursos irían a un presupuesto general, a un presupuesto de Invías que finalmente terminaría invertido en todas las vías del país donde ellos lo definan. Eso me parece gravísimo.

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Me parece gravísimo porque lo que pudieran ser los recursos para lograr que tengamos por fin esa doble calzada necesaria para la competitividad necesaria para la conexión de nuestro departamento y para la conexión Buenaventura - principal puerto del país con Bogotá. Esos recursos quedarían dispersos. Vuelvo y repito que el gobierno no tiene los recursos para hacerlo con el presupuesto general de la nación.

Por eso mi llamado urgente al gobierno nacional, pero también a los entes de control, a la Procuraduría General, a la contraloría. No puede ser posible que la dirigencia de Caldas y específicamente una sola persona con un paro y unas pocas personas haciendo una protesta vayan a tomar el rumbo de lo que es la infraestructura del departamento del Quindío.

Creería que esa decisión es una decisión antitécnica, es una decisión que carece de sustento jurídico y los funcionarios de la ANI van a estar abocados a investigaciones de tipo penal, disciplinario, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que, si se atreven a tomar esa decisión, pues asuman las consecuencias jurídicas, puntualizó el congresista del Quindío.

Si hago un llamado a la dirigencia política del Valle y gremial que también quién les compete este sector de la obra y el departamento del Quindío para que alcemos la voz y no permitamos que de otros departamentos se tomen decisiones frente a lo que es la infraestructura del departamento del Quindío vial, la que necesitamos para el desarrollo, la conectividad y para la prosperidad de la región.

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Un estudio de la universidad del Quindío revela que la principal causa de diarrea infantil en ese departamento es debido a parásitos que están en el agua, luego de analizar 264 casos de menores de edad

La investigación liderada por la Universidad del Quindío identificó al parásito Cryptosporidium sp. como la principal causa de diarrea severa en niños del departamento.

El estudio, fue desarrollado durante cuatro años (2022-2025) por el Grupo de Estudio en Parasitología Molecular bajo la coordinación del Dr. Jorge Enrique Gómez Marín, director del Centro de Investigaciones Biomédicas del alma mater, en un trabajo conjunto con el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios.

un análisis geoespacial de las etiologías en la región cafetera colombiana permitió identificar, mediante el uso de tecnología molecular (PCR), que el parásito Cryptosporidium sp. estuvo presente en el 50 % de los casos analizados, consolidándose como el principal agente causante de diarrea infantil en la región.

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La investigación, financiada a través del programa ECOS Nord, que promovió el intercambio de investigadores entre Colombia y Francia, incluyó el análisis prospectivo de 264 niños entre 0 y 15 años que ingresaron al Hospital San Juan de Dios con enfermedad diarreica severa.

Este estudio evidenció que el parásito (Cryptosporidium), resistente al cloro utilizado en las plantas convencionales de tratamiento de agua, puede provocar cuadros clínicos que requieren hasta seis días de hospitalización, lo que confirma su impacto en la salud infantil y la necesidad de fortalecer los diagnósticos y tratamientos oportunos.

En segundo lugar, con una prevalencia del 31 %, se identificaron bacterias enteropatógenas asociadas principalmente a deficiencias en medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos; y, en tercer lugar, se ubicó la amibiasis, relacionada con brotes focalizados, asociados a trabajos de renovaciones en las redes de acueducto.

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Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue la identificación de la denominada Tríada Quindío, un perfil clínico, cuyo nombre, en honor a su localización y origen en el departamento, podría convertirse en referente mundial para el diagnóstico temprano de la ciclosporidiasis, cuarta causa de enfermedad diarreica detectada en la investigación y producida por el parásito Cyclospora.

Esta tríada, construida con el apoyo de pediatras del Hospital San Juan de Dios, permite sospechar y atender la enfermedad sin esperar resultados de laboratorio complejos, mediante la observación de tres signos clínicos: diarrea de alto gasto (más de 10 deposiciones en 24 horas), dolor abdominal intenso y pH fecal alcalino superior a 7.0.

El estudio también permitió identificar patrones específicos de transmisión. En el caso de la criptosporidiosis, los investigadores encontraron evidencia de un posible origen en bovinos, especialmente terneros con cuadros diarreicos. Por ello, recomendaron fortalecer el monitoreo sanitario en hatos ganaderos y preservar las barreras vegetales en las riberas del río Quindío para reducir la contaminación del agua con este parásito.

En cuanto a la ciclosporiasis, la transmisión estaría asociada al consumo de frutas y verduras contaminadas.

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Los investigadores hicieron un llamado a padres de familia, cuidadores, instituciones educativas y restaurantes escolares para hervir el agua utilizada en el lavado de frutas y verduras, así como reforzar el lavado frecuente de manos, especialmente en espacios de aglomeración y alta interacción infantil.

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Alerta en Armenia por actos vandálicos contra los semáforos, durante este año ya son 12 controladores afectados

No paran los hechos vandálicos contra la red semafórica de la ciudad lo que impacta negativamente en la movilidad y seguridad vial.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño sostuvo que es preocupante el panorama que se vive actualmente puesto que no hay recurso humano y financiero que sea suficiente para atender las contingencias que se registran diariamente.

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Explicó que el caso reciente se presentó en la madrugada del miércoles 20 de mayo fue vandalizada la calle 10 norte en las carreras 14 y 15 lo que genera que este fuera de servicio y desborda la capacidad de atención y reacción de la entidad.

Enfatizó que actualmente no tienen cuantificado el monto de los recursos que han destinado por los daños generados, sin embargo, dio a conocer que el año pasado debieron reponer más de seis kilómetros de cable hurtado y este año van 12 controladores vandalizados totalmente.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez especificó que establecen un trabajo importante apuntando a la modernización que es clave para mejorar las condiciones de los semáforos para que no queden expuestos para los vándalos y delincuentes.

Dijo que con el nuevo sistema se va a evitar contar con cable aéreo porque será subterráneo con el objetivo de que no se generen los hurtos o vandalismos. En cuanto a las medidas actuales, el funcionario señaló que es clave la denuncia por parte de los ciudadanos para que se pueda lograr la judicialización de las personas que están generando estas afectaciones de movilidad.

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En Armenia refuerzan operativos por la problemática de habitantes en situación de calle

En las madrugadas se desarrollan el plan despertar y desarme en diferentes municipios del departamento con el fin de hacerle frente a la problemática social, sin embargo, en horas de la mañana del jueves 21 de mayo se realizó un operativo entre la gobernación departamental y la administración municipal.

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La secretaria de desarrollo social de la capital quindiana, Jenny Gómez destacó que realizan un trabajo articulado con la secretaría del Interior, Ejército y Policía para llevar un mensaje de conciencia sobre la limosna, basuras y reciclaje para mejorar la situación social que se vive por habitantes de calle. Dijo que cambiaron la dinámica puesto que los operativos los vienen desarrollando en las madrugadas por eso decidieron realizarlos en la mañana para generar un mayor impacto.

Sobre el tema el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que en horas de la mañana se genera otra visión de la problemática social que se vive en diferentes puntos de la ciudad.

Señaló que el tema puntual que se evidencia es el de la limosna, es decir, los habitantes de calle que salen a pedir dinero por eso es clave la intervención. Sostuvo que en la sede de la gobernación del departamento le llegaron tres personas provenientes de Bucaramanga, Barranquilla y Caquetá lo que evidencia que están arribando de otras regiones del país por lo que es fundamental retornarlos a su lugar de origen.

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Un nuevo incendio en una chatarrería de Armenia genera alarma

Estamos hablando de un lugar dedicado a la chatarrería en el barrio Guayaquil de la ciudad donde nuevamente se generó un incendio lo que enciende las alarmas.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que junto con la Personería le hacen seguimiento a la situación teniendo en cuenta que no es la primera vez que se generan estas contingencias en dicho lugar.

Reconoció que en la chatarrería permanecen habitantes de calle que encienden cable y originan las emergencias por eso interponen los respectivos comparendos.

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Con la presencia de una delegación de la gobernación del Quindío, se cumplió en Montenegro la mesa de trabajo que cuenta con la presencia de Laura Moreno, delegada de la Contraloría General de la Nación, en donde se analiza la situación del Recinto Gastronómico, en esta localidad.

La Gerente de PROYECTA, Lina Marcela Roldán Prieto, el alcalde Gustavo Alberto Pava Busch, delegados de la Veeduría Ciudadana para la obra, al igual que representantes de Fontur por el gobierno nacional, analizan alternativas que garanticen la conclusión del proyecto en el menor tiempo posible.

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EPA. realizará este viernes 22 de mayo una suspensión programada del servicio de acueducto por reparación de daño en la red del barrio San Diego de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en los barrios Alfonso López, Bosques de Viena, San Diego, Santa Elena, Santa María y Colegio Nacional

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Con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y la planificación estratégica para la prevención de emergencias, el Gobierno del Quindío, a través de la UDEGERD en cabeza de su director Jaider Alexander Hidalgo González y de manera conjunta con la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD) de Armenia, participa en la ciudad de Bogotá en la Primera Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2026.

Este encuentro, convocado por la UNGRD y que se desarrolla del 20 al 22 de mayo, se consolida como el primer espacio técnico de diálogo multisectorial orientado a implementar las prioridades del Marco de Sendai y proyectar la agenda nacional hacia escenarios post-2030.

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La Secretaría de Salud del Quindío continúa fortaleciendo las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica en el departamento mediante el desarrollo del simulacro departamental de Sarampión en terreno, estrategia que ya se ha implementado en municipios como La Tebaida, Pijao, Salento, Quimbaya y Armenia.

Estas jornadas articulan el trabajo de las alcaldías municipales, las empresas sociales del estado, los equipos de vacunación y el equipo de respuesta inmediata de vigilancia epidemiológica, con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta ante un posible caso importado de sarampión y reforzar la coordinación entre las entidades de salud del territorio.

“Estos simulacros nos permiten fortalecer la capacidad técnica y operativa de los municipios, mejorar la articulación institucional y garantizar una respuesta más rápida y efectiva frente a cualquier evento que pueda representar un riesgo para la salud pública de los quindianos”, señaló Jovanny Cortés Martín, profesional especializado de la Secretaría de Salud del Quindío.

Desde la Secretaría de Salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener al día los esquemas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios médicos ante cualquier signo de alarma.

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Ante Anyel Adanna Durán Morales, directora para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+ del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, la Alcaldía de Armenia expuso la importancia de avanzar en los proyectos como las casas Diversa y Refugio, espacios que permitirían brindar acompañamiento, orientación y atención integral a esta población del municipio.

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La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que avanzan las entregas de las transferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 del programa Colombia Mayor, proceso que finalizará el próximo miércoles 27 de mayo.

La entidad busca garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, por lo cual esta entrega se está realizando mediante la modalidad de giro para todos los adultos mayores beneficiarios a través de SuRed y Supergiros.

Desde la Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social se hizo un llamado a los beneficiarios para que consulten previamente los puntos autorizados y reclamen el incentivo dentro de las fechas establecidas, evitando contratiempos durante el proceso de pago.

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío ha sido seleccionada como finalista en la 13° edición de los prestigiosos Premios #LatamDigital 2026, organizados por Interlat.

La entidad fue seleccionada por dos de sus iniciativas: el Festival Sabe a Quindío como certamen gastronómico, impulsado a través de redes sociales y Experiencia Quindío como plataforma de turismo digital.

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Desde hoy en el centro comercial Unicentro Armenia se llevará a cabo la feria de vivienda de Camacol, Quindío, Donde vivir en el Quindío, donde se presentarán 25 proyectos de viviendas entre casas y apartamentos, la feria será viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las siete de la noche.

La directora de Camacol, Quindío Milena Arango expresó “todo listo, preparado para recibir a los miles de visitantes que nos llegan este fin de semana por cuenta de la feria de vivienda de Camacol Quindío en el Centro Comercial Unicentro los días 22, 23 y 24 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, tres días de feria”

Y agregó “tenemos 25 stands, 23 de empresas constructoras y dos de entidades financieras las cuales estarán encargadas de atender a todos los visitantes con toda la información que requieran acerca de los proyectos de vivienda nuevos desarrollos que tenemos en el departamento del Quindío”

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Este fin de semana se llevará a cabo en el parque principal del municipio de Salento la vitrina turística con 60 expositores, rueda de negocio con 200 participantes y cuatro fam trips

Edison Hernán, secretario de turismo y cultura del municipio de Salento indicó “esta vitrina se refleja, digamos, que un trabajo arduo que se ha hecho en estos 2 años y medio desde la administración y poder mostrar todos esos atractivos turísticos que han venido saliendo día tras día, de eso resaltamos mucho el tema de Navas. tesoros, el tema de cacao, de chocolate porque tenemos en el municipio y otros más que están en estos momentos para servicios y visualizados a nivel del mundo.

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En deportes, El atleta quindiano, Luis Alfredo Hernández Tejada, viajo a Caracas Venezuela, con el apoyo de Indeportes Quindío, para participar en el meeting internacional, Brigido Iriarte, donde ocupo la segunda posición en los 100 metros planos y gano medalla de plata.

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De otro lado, tres quindianos se coronaron campeones de su categoría en la segunda válida de la Colombia Down Hill Series, disputada el pasado fin de semana en el circuito La Cruz de Yarumal, Antioquia. Con títulos en Elite, Júnior y Máster A1, La categoría reina de la jornada elite tuvo como ganador al quindiano Jhony Betancourth Díaz, En la categoría Júnior, e primer lugar fue para Jacobo Granada Londoño y en Máster A1 Cristian Camilo Córdoba Atehortúa obtuvo el primer lugar, y el podio lo completó el también quindiano José Rendón.

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Finalmente, con el propósito de fortalecer los escenarios deportivos del departamento y brindar espacios seguros y adecuados para la práctica deportiva y recreativa, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya instruyó el avance de labores para la instalación y modernización de luminarias en la pista de patinaje del Parque de la Vida de Armenia.

Esta intervención que se encuentra en proceso permitirá mejorar significativamente las condiciones de iluminación para deportistas y comunidad en general.

Las obras hacen parte del convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación del Quindío y EDEQ, mediante el cual se aunaron esfuerzos para optimizar la iluminación de distintos escenarios deportivos del departamento e implementar soluciones energéticas sostenibles.

El convenio contempla el mejoramiento de tres escenarios deportivos, incluyendo el diseño y construcción de redes eléctricas, instalación de luminarias con estándares RETILAP y la implementación de un sistema fotovoltaico en uno de los espacios priorizados.

La inversión total asciende a $1.721 millones, de los cuales el Departamento del Quindío aporta $1.496 millones y la EDEQ contribuye con $225 millones.