Miércoles 20 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Desde la unidad nacional de gestión del riesgo llaman la atención a las autoridades locales para que tomen medidas frente al Fenómeno de El Niño

Frente al pronóstico del Ideam de que inicie el Fenómeno de El Niño durante este mes de mayo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Carrillo manifestó que el llamado es urgente a los gobiernos locales y departamentales para que tomen medidas y destinen fondos que permitan prepararse para el Fenómeno que será de gran magnitud.

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Sostuvo que los datos del Ideam dan cuenta y de las agencias meteorológicas internacionales aumentan el grado de preocupación puesto que están en un 62% de posibilidades y ahora está en un 82%.

Destacó que en el marco del evento de plataforma nacional de gestión del riesgo que se realizará en Bogotá durante esta semana uno de los temas clave a tratar es lo del Fenómeno de El Niño con el objetivo de articular esfuerzos y abordar a profundidad este tema.

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El secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez se refirió a la situación de la que dijo están preparados para atender cualquier eventualidad que pueda registrarse.

Fue claro que el Quindío se viene preparando en diferentes aspectos entre esos que cuentan con un equipo de geólogos, topógrafos para estar al tanto de emergencias que puedan derivarse y complementado están reforzando las campañas educativas en los diferentes municipios.

Señaló que, a pesar de la advertencia del cambio inminente de clima, también actualmente se registran lluvias por lo que el monitoreo es constante respecto a los ríos para mitigar el riesgo de las crecientes súbitas.

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El Grupo EPM se une al llamado de las autoridades y los gremios para promover el cuidado de los embalses, elemento clave para garantizar el suministro de energía ante la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en Colombia.

En su compromiso con prestarle a sus clientes y usuarios servicios públicos con calidad, continuidad y confiabilidad, el Grupo EPM se prepara ante la posibilidad de un evento asociado a la variabilidad climática, con un uso responsable y eficiente de sus embalses.

Más información Martes 19 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Esto con el propósito de garantizar la sostenibilidad del recurso, reducir los posibles riesgos de racionamiento y aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. EPM y sus empresas reconocen el valor que tiene la energía eléctrica en la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo y progreso de los territorios, así como en el crecimiento económico y social del país.

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La cifra El nivel agregado de los embalses de energía del país se encuentra en 64.8 %, mientras que los embalses del Grupo EPM registran un nivel de 82.6 % (con corte al 19 de mayo de 2026)

El Grupo realiza diariamente un seguimiento técnico al agua que ingresa a sus embalses, dado que la generación hidráulica y térmica son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema energético colombiano. Es importante destacar que el 70 % de la energía producida en Colombia proviene de plantas hidroeléctricas.

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Durante los últimos meses, se ha evidenciado el crecimiento del consumo de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que ha ocasionado una diferencia significativa entre la capacidad de energía firme disponible y la demanda real del sistema. Esto sugiere un riesgo estructural en la suficiencia energética en el corto y mediano plazo.

Para hacer frente a esta situación, el Grupo EPM procura mantener niveles óptimos en sus embalses, con el fin de atender la demanda de energía en condiciones de bajos aportes hídricos.

En lo corrido de mayo de 2026, los caudales de los afluentes que abastecen los embalses del Grupo EPM se han ubicado en 53.9 % del promedio histórico, lo cual indica la necesidad de reducir la generación hidráulica para que las reservas no disminuyan, pues según la meta de almacenamiento definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los embalses deben estar por encima del 80 % desde julio y mantenerse así hasta noviembre, de modo que se garantice la confiabilidad energética del país.

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Todas las acciones cuentan El uso responsable de la energía es un deber compartido. Actuar unidos como ciudadanos, como Grupo EPM, como sector y como país, permitirá conservar el bienestar y la calidad de vida que brinda la energía cada día.

Estas son algunas recomendaciones para un uso responsable de energía: 1. Usar la lavadora con carga de ropa completa. 2. Procurar utilizar bombillos de bajo consumo energético. 3. Encender únicamente las luces necesarias y solo cuando se requieran. 4. Desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso, excepto la nevera. 5. Evitar abrir constantemente la nevera. 6. Desconectar y apagar el computador cuando no se utilice. 7. Al cocinar, usar las ollas con tapa y que el fondo sea del mismo tamaño de la parrilla

8. Desconectar el cargador del tomacorriente una vez finalice la carga del teléfono celular. 9. Tener prudencia con el uso de electrodomésticos que usan resistencias. 10. Aprovechar la luz natural durante el día.

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El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez confirmó que ayer martes 19 de mayo en el centro de la ciudad en una actividad voluntaria de las secretarías de Desarrollo Social, la secretaría de Salud, la secretaría de Gobierno realizando actividades de control encontraron a esta persona habitante en condición de calle que se identifica como “Shakira” y la invitaron a que iniciara de nuevo el programa de resocialización y esta persona accedió y fue trasladada al hospital mental de Filandia.

Cabe recordar que no es la primera vez que las autoridades buscan que esta persona en condición de calle que ha tenido comportamientos ofensivos y ha provocado daños a la infraestructura pública y el comercio ingrese a este tipo de programas.

Sin embargo, ya ha dejado en varias oportunidades este tipo de programas y regresa nuevamente a las calles, las autoridades esperan que en esta oportunidad pueda permanecer en el proceso de resocialización

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Desde la administración se aseveró que ningún armenio debe sentirse inseguro en el espacio público, ni ser víctima de agresiones que afecten su integridad o tranquilidad, por lo que se insta a quienes hayan sido objeto de agresiones, amenazas o cualquier tipo de afectación, a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades de Policía y los organismos competentes, con el fin de poder adelantar los procesos de judicialización cuando haya lugar.

De igual manera, invita a evitar la especulación en redes sociales, pues particularmente en este caso, las autoridades no comprobaron los hechos violentos mencionados por la comunidad.

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El alcalde James Padilla García hizo un firme llamado, con el propósito de evitar discursos de odio, amenazas o incitaciones a la violencia a través de redes sociales o cualquier otro escenario.

“La justicia por mano propia no puede convertirse en la respuesta frente a estas problemáticas sociales complejas que requieren intervención institucional, acompañamiento especializado y actuación dentro del marco de la ley”, indicó el mandatario.

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Autoridades en el Quindío confirmaron que no hay denuncias sobre supuesta agresión con arma blanca de la habitante de calle ‘Shakira’ contra una mujer, sin embargo, la trasladaron al hospital mental de Filandia

Y es que en los últimos días se ha generado una ola de indignación en Armenia debido a los comportamientos violentos y amenazantes de la habitante de calle trans conocida como ‘Shakira’.

El secretario del interior del departamento, Jaime Andrés Pérez afirmó que durante este puente festivo circuló una información en redes sociales referente a una presunta agresión con arma blanca de esta habitante de calle contra una mujer, sin embargo, aclaró que no hubo reportes policiales que verifique el caso.

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Destacó que trabajaron arduamente por encontrar a la persona en situación de calle y una vez fue hallada realizaron todo el proceso con la alcaldía de Armenia para remitirla al hospital mental de Filandia debido a la perturbación que ha generado en la ciudad.

Fue claro que no solo es ‘Shakira’ sino un porcentaje muy alto de estas personas en calle que originan perturbación debido a los hurtos y riñas por lo que es clave el trabajo articulado para disminuir la problemática.

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Puente militar en La Sonadora de Calarcá, Quindío ya es una realidad para 2.000 habitantes, Tras varios años de dificultades por el colapso debido a las lluvias en 2023, fue entregada la nueva estructura

Tras varios años de dificultades por el colapso del puente sobre la quebrada La Sonadora, en la vereda La Rochela del municipio de Calarcá debido a las lluvias en 2023, fue entregada la nueva estructura instalada por el Ejército y con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Precisamente en las últimas horas se cumplió el acto oficial de entrega y puesta en funcionamiento del puente militar donde hicieron presencia diferentes autoridades y la comunidad beneficiada.

En primera instancia, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Carrillo destacó que es una estructura con capacidad de 40 toneladas que mejorará sustancialmente la vida de los habitantes de la zona.

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Recordó que el puente anterior había colapsado en el año 2023 puesto que registraba un deterioro significativo y hoy con la nueva estructura las familias recuperan la posibilidad de ser mucho más productivas.

Manifestó que la inversión es superior a los mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional lo que significa que es alto el compromiso con las regiones y el campesinado. Asimismo, dio a conocer que están muy cerca de culminar con éxito un proceso relacionado con la adquisición de 20 nuevos puentes de 60 metros con una inversión de más de 50 mil millones de pesos para continuar con las instalaciones en el país.

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Por su parte el teniente coronel José Antonio Calderón Arias, comandante del batallón de ingenieros de operaciones especiales No. 90 indicó que el cronograma de instalación del puente fue de 10 días.

Sobre las características de la estructura instalada en la zona rural del municipio, dijo que es de fabricación china de una longitud de 24.42 metros y pesa 50 toneladas.

En ese mismo sentido, afirmó que tiene una capacidad de 40 toneladas, es decir, puede transportar una volqueta sin ninguna dificultad. Informó que todo el proceso de instalación fue gestado por 15 soldados del Ejército de ingenieros militares por lo que están orgullosos de que finalmente pueda entregarse a la comunidad.

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De otro lado, la gerente de la empresa Proyecta Lina Marcela Roldán Aclaró que continúan los estudios y diseños para unas obras complementarias que se requieren en la zona con el fin de generar la protección de la nueva estructura para evitar contingencias por las crecientes de la quebrada.

Fue clara que similares a esta situación de Calarcá hay otros puntos establecidos en municipios como Pijao, Córdoba y San Nicolás que es entre Armenia y Calarcá donde explicó que se han realizado gestiones, pero tiene un tamaño de 88 metros y este tipo de puentes militares máximo es de 60.

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En ese mismo sentido se pronunció el alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos quien agradeció el trabajo en conjunto

Finalmente, la ciudadanía estuvo presente y activa en la entrega del puente precisamente el presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Calabazo, Juan David Caicedo Guaca agradeció el logro tras cinco años de lucha.

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Menor de edad asesinado en Calarcá estaría relacionado con tres homicidios registrados en los últimos días, la hipótesis apunta a ajustes de cuentas por tráfico de estupefacientes

Y es que después de Armenia el municipio de Calarcá ha sido epicentro de hechos sicariales que generan preocupación por la situación de criminalidad en el departamento.

Uno de los casos recientes está relacionado con un menor de edad que fue encontrado sin vida con impactos por arma de fuego en zona boscosa del barrio González.

En efecto el alcalde de la localidad, Sebastián Ramos dijo que todo el caso está en materia de investigación, sin embargo, se presume que el adolescente estaba relacionado con tres homicidios ocurridos durante el último mes por eso la primera hipótesis está relacionada con ajuste de cuentas.

Reconoció que todas las situaciones que se han registrado en el municipio se generan en el marco de una disputa por el tráfico de estupefacientes. A pesar de lo anterior fue claro que han logrado fortalecer la capacidad operativa de la mano de la Policía y el Ejército lo que determina que en los últimos dos años de su mandato se ha disminuido en un 50% el homicidio.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento del Quindío fueron designados un total de 10.576 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 8.826 son principales y 1.750 son remanentes.

Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.

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Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

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Ley Seca por las elecciones de primera vuelta presidencial en Armenia.

La alcaldía de Armenia expidió el decreto de medidas para las elecciones del domingo 31 de mayo una de ellas la ley Seca regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio de 2026. Durante este periodo quedará restringido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos abiertos al público.

durante el 31 de mayo se prohibirá el transporte de cilindros de gas y los trasteos o mudanzas —desde las 6:00 a. m. del domingo 31 de mayo hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio—, todo ello para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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Por medio del decreto 134 de 2026, expedido por la Alcaldía de Armenia, el alcalde James Padilla García adoptó las medidas especiales de control y convivencia ciudadana en todo el municipio, quien además señaló que se brindarán las garantías a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto con total tranquilidad.

Las medidas del decreto 134 del 15 de mayo de 2026

Trasteos, mudanzas y transporte de muebles o enseres: El documento decretó la prohibición de trasteos, mudanzas y transporte de muebles o enseres desde las 6:00 de la mañana del domingo 31 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio, medida orientada a fortalecer los controles de seguridad durante la jornada electoral.

Transporte de pipetas: A su vez, se restringió el transporte, distribución y comercialización de cilindros de gas GLP —pipetas— y otros elementos inflamables entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la noche del 31 de mayo. Solo podrán movilizarse con autorización previa del Cuerpo Oficial de Bomberos o de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo en casos de emergencia.

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El vicepresidente de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Julián David Rueda, durante la reunión con varios de los manifestantes ubicados en los peajes de Tarapacá 2, Santágueda y San Bernardo del Viento en Caldas fue claro en manifestar que no se puede cancelar anticipadamente el contrato con Autopistas del Café, que termina en el 2027.

El directivo de la ANI señaló según el diario La Patria de Manizales que A partir de allí se inicia la reversión legal para entregarle las vías al Invías, como dueño natural del contrato.

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Empresas de Públicas de Armenia EPA continúa fortaleciendo sus acciones de sostenibilidad ambiental mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos resultantes de las labores de poda y tala de árboles realizadas en diferentes sectores de la ciudad.

Gran parte de estos residuos vegetales son sometidos a procesos de chipeado, técnica que permite convertir ramas, hojas y material orgánico en abono natural y nutrientes utilizados posteriormente para el mantenimiento de parques, zonas verdes y árboles de Armenia.

Desde la entidad se explicó que, por esta razón, en algunas ocasiones estos residuos permanecen esparcidos temporalmente en las zonas verdes intervenidas, ya que hacen parte del proceso natural de aprovechamiento y recuperación de los suelos. Este material orgánico contribuye a conservar la humedad, mejorar la calidad del terreno y aportar nutrientes esenciales para el crecimiento de la cobertura vegetal.

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El grupo español MIGASA anunció su llegada al país con una millonaria apuesta para la producción de aceite de aguacate Hass, en departamentos como Tolima, Huila y Quindío.

La operación se desarrolla a través de Avanto, encargada de operar la planta de extracción más grande del país, ubicada en Armenia, Quindío, y que ya inició funcionamiento tras seis meses de pruebas técnicas.

Según la compañía, la planta cuenta con una capacidad instalada para procesar hasta 1,5 millones de kilogramos de fruta al mes y recientemente realizó su primera exportación internacional.

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Buena Noticia, una de las universidades del eje cafetero ubicada en el Quindío está dentro de las 20 mejores universidades de Colombia según los resultados de las pruebas Saber PRO-2025.

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt del Quindío alcanzó uno de los resultados más destacados de su historia en las pruebas Saber Pro-2025, al ubicarse entre los 20 mejores puntajes de 265 instituciones de educación superior evaluadas en Colombia.

Con un puntaje promedio global de 161 puntos, la institución logró posicionarse dentro del 11 % superior del país, compartiendo lugar con reconocidas universidades a nivel nacional.En el contexto regional, la Universidad Humboldt se consolidó como la segunda mejor institución del Eje Cafetero, siendo superada únicamente por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Además, lideró el ranking departamental en el Quindío, por encima de otras instituciones del departamento, ratificando así el crecimiento académico y la calidad de sus procesos formativos.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con Diego Fernando Jaramillo, rector de la institución de educación superior y explicó “la Universidad Alexander von Humboldt fue la primera universidad de acuerdo con las pruebas saber pro privadas del eje cafetero. Fue la primera universidad para saber pro y fuimos segundos en todo el eje cafetero contando todas las universidades tanto públicas como privadas.

¿Por qué se dan estos resultados? ¿A qué se debe?Rector: son muchas cosas tienen que darse, muchas cosas tienen que propiciar para que estas pruebas no se ubiquen, por ejemplo, en el 11% mejor en calidad en todo el país. Los profesores, obviamente que cuentan, los jóvenes que estudian también cuentan, la administración, la disciplina, el orden también, la preparación también de estos jóvenes para las pruebas, en fin, sin número de elementos contribuyen a que estos jóvenes ocupen estos lugares tan destacados en las plazas vernos.

El valor agregado

Rector; ven ustedes en las estadísticas, somos la primera universidad en el eje cafetero en cuanto al valor agregado, es decir, lo que se le agrega al joven desde el momento en que inicia su carrera hasta cuando sale y presenta las pruebas Saber Pro. Estamos por encima de la media nacional, obviamente para estar entre las primeras 20 y entre los el 11% mejor de Colombia, tenemos que estar muy por encima de la media nacional. Así es y casi siempre ha sido lo mismo. Hemos estado siempre por encima de la media nacional.

Desde la provincia también se forma con calidad Rector: Esto demuestra que aun cuando somos provincia podemos hacer cosas muy importantes para la región y para el país. Yo creo que debemos evitar ese complejo de provincianos. Estar en el 11% de calidad del país, eso es muy significativo porque hay digamos que 89% por debajo. De manera que eso es muy importante y eso quiere decir que en el Quindío que nuestra región se pueda

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La Universidad La Gran Colombia Armenia participó en el XIX Encuentro Departamental de Semilleros RREDSI 2026, con la representación de estudiantes de los programas de Arquitectura e Ingeniería Civil, integrantes del Semillero de Investigación Recursos Hídricos y Sostenibilidad.

En el marco del evento académico, estudiantes de noveno y décimo semestre de Arquitectura presentaron en modalidad póster el proyecto “Diseño e implementación de jardines de lluvia para la gestión sostenible de aguas pluviales en el municipio de Calarcá, Quindío, Colombia”, una propuesta orientada al desarrollo de estrategias sostenibles para el manejo del recurso hídrico.

De igual manera, estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Civil nocturno participaron en modalidad ponencia con investigaciones enfocadas en el uso de aguas lluvias como alternativa para la elaboración de concreto estructural y el diseño de un prototipo atrapanieblas como estrategia de aprovechamiento hídrico, fortaleciendo los espacios de investigación, innovación y sostenibilidad territorial.

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Prosperidad Social, a través del programa Alimentos para la Vida y en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, avanza en la entrega de alimentos a familias en condición de pobreza o vulnerabilidad en el Quindío, beneficiando hasta la fecha a 2.688 hogares a través de la entrega de 5.376 cubetas de huevos.

La gerente regional de Prosperidad Social, Beatriz Elena Sánchez, afirma que: “Este tipo de acciones aseguran a las comunidades vulnerables de la región un alivio y un gran aporte para su nutrición, son muchos los beneficiarios que no cuentan con este alimento en su día a día y desde Prosperidad Social estamos felices de llevar a sus manos este aporte”.

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A casi tres meses de haberse creado mediante acto administrativo en el Gobierno del Quindío, la red departamental de Orientadores tendrá la oportunidad, este miércoles 20 de mayo, de presentarle a los orientadores del departamento el plan de acción para la presente vigencia, en la que reviste de gran importancia el tema de la convivencia escolar. Esto, en el marco del segundo encuentro departamental de Orientadores del Quindío, que tendrá lugar en la casa de la cultura de Calarcá en horas de la mañana

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En deportes, El patinador quindiano Juan Diego Yepes, volvió a dejar en alto el nombre del departamento tras conquistar la medalla de plata en la prueba de los 500 metros sprint de la Speed Track European Series - International Vesmaco Race, disputada en Senigallia, Italia.

El deportista, integrante de la Selección Colombia, alcanzó este nuevo logro internacional. Yepes también compitió en la XVIII International Cup Città di Siena, en la ciudad de Siena, donde ocupó el quinto lugar y aportó para que la Selección Colombia de patinaje de velocidad se quedara con el título general del certamen.

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De otro lado, Con una destacada participación de delegaciones provenientes de diferentes regiones del país, finalizó en Armenia la I Copa Nacional Spike Volley Club, certamen desarrollado del 15 al 17 de mayo de 2026 en el Coliseo del Café, que reunió a cerca de 500 deportistas del voleibol femenino formativo.

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Hoy A las 9:30 de la mañana de este miércoles 20 de mayo y por parte de la Alcaldía de Armenia se dará apertura a una jornada sobre las nuevas reglas del fútbol aprobadas por la International Football Association Board, Ifab, —por sus siglas en inglés—, y las cuales se implementarán oficialmente en la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El analista y exárbitro FIFA quindiano, Jorge Ramírez Gómez, coordinador de la actividad, compartió que el taller será en la sede del Museo del Deporte, ubicado en las instalaciones del estadio Centenario de la capital quindiana, mientras que desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imdera, se indicó que está dirigido a periodistas deportivos de la región, árbitros, estudiantes y aficionados interesados en conocer de manera práctica y pedagógica los cambios reglamentarios que marcarán, a partir del evento orbital, el arbitraje.