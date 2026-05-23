Procuraduría alerta riesgo regional de basuras por vida útil de relleno sanitario en el Quindío

Armenia

La Procuraduría General de la Nación advirtió durante la Sesión Extraordinaria del Consejo de la Cuenca del río La Vieja en Quindío, sobre el riesgo regional que representa la posible crisis en la disposición final de residuos sólidos en la región.

La delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios Adriana Patricia Salcedo durante la audiencia que se cumplió en el aula ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ en Armenia expresó su preocupación por la situación del relleno sanitario Andalucía, en Quindío, debido a la reducción de su vida útil y la ausencia de alternativas regionales consolidadas que garanticen la continuidad del servicio público de aseo sin mayores impactos ambientales.

Sobre el relleno Andalucía señaló “la situación que se está viviendo con la disposición final de residuos sólidos en la cuenca del río La Vieja ya no puede abordarse desde respuestas aisladas y coyunturales, que es lo que nosotros hoy hemos escuchado y con la preocupación que nosotros también nos vamos

Y agregó “estamos frente a una problemática regional y por eso hoy quiero dejar por sentado y establecer qué entidades o qué entes territoriales acudieron a este llamado. Porque era de vital importancia la presencia de ellos para nosotros poder tener un panorama de cómo se va a afrontar la situación que se viene para esta región”

Situación de momento no es crítica, pero puede ser crítica

Delegada Procuraduría: Entonces, en el caso el relleno sanitario de Andalucía, nosotros encontramos y tenemos pues de los requerimientos que se han hecho y de las informaciones que hemos obtenido que el departamento del Quindío existe una situación que en el momento no es crítica, pero puede ser crítica porque nosotros encontramos que esta situación se deriva de la reducción de una vida útil del y de la ausencia de alternativas regionales suficientes consolidadas que permitan garantizar la continuidad del servicio sin trasladar impactos a otros territorios ni generar riesgos adicionales sobre el ambiente.

Y sobre esto quiero decir que cuando nosotros hablamos sobre la situación crítica que se puede presentar, estamos hablando que estamos a 7 meses que se cumpla el término y apenas están en trámite para lo que tiene que ver con lo de la licencia ambiental.

La procuraduría observa con gran preocupación esta situación porque nosotros como procuraduría y nuestra misionalidad y como delegada ambiental, porque hay que indicar nosotros como delegada tenemos una misionalidad, nuestra misionalidad es pre preventiva y de intervención.

Entonces, nosotros vemos con preocupación, como les decía, vemos con mucha preocupación lo que tiene que ver con el caso del relleno sanitario de Andalucía, por lo que ya les decía, faltan 7 meses para solucionar lo que tiene que ver el trámite que ellos Lo que ellos adelantan el trámite del licenciamiento ambiental.

Preocupación de la Procuraduría

Delegada Procuraduría: Entonces, para nosotros sí es una preocupación y creemos que se debe agilizar todos esos trámites para nosotros evitar una crítica frente a lo que tiene que ver con el relleno sanitario Andalucía.

Observó también con preocupación la eventual culminación de la capacidad operativa de este relleno que podría generar afectaciones relevantes sobre el saneamiento básico regional, la continuidad del servicio público de aseo y la estabilidad ambiental de la subcuenca de Tatayumba. Y Además, particularmente frente a los riesgos sobre el recurso hídrico, que nosotros aquí estamos también para proteger nuestros recursos hídricos

Ante la alerta que elevó la Procuraduría por el riesgo en el Quindío por la disposición de basuras, teniendo en cuenta que el relleno sanitario solo tiene siete meses de vida útil, la autoridad ambiental busca soluciones

CRQ

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortéz en diálogo con Caracol Radio señaló “hemos venido tratando este tema toda vez de que la vida útil de nuestro relleno sanitario de acuerdo con las cifras dadas por Urbaser, que es la empresa operadora del relleno, está alrededor de los 7 meses de vida útil. Si bien la licencia va hasta más allá del 2030, la norma faculta al operador para que derivado de las condiciones técnicas sea este quien determine la vida útil.

Desde la Corporación Autónoma se han tomado medidas no solo de control, sino de fomento en cuanto a la capacitación y a la educación ambiental a los diferentes sectores, no solo a la ciudadanía, a los sectores productivos para incrementar las metas de aprovechamiento de residuos sólidos. Quiere decir ello que lo que estamos buscando es disminuir la cantidad de residuos sólidos que lleguen Que lleguen al relleno, correcto.

Aprovechamiento de residuos sólidos

Director CRQ: Entonces ahí es donde están enfocados nuestros esfuerzos. Si bien nosotros tenemos la obligación legal de hacerle el seguimiento a los planes integrales de gestión de residuos sólidos de los municipios, hemos estado generando ese acompañamiento con los municipios para incrementar las metas de aprovechamiento. Un resultado que ha generado muy buenos resultados.

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Hoy con corte al mes de abril del 2026 eh decimos que de acuerdo con las cifras de cantidad de toneladas eh aprovechadas hemos incrementado en un poco más de 60 días el horizonte de la vida útil del relleno. Entonces, esto quiere decir que esas acciones en materia de aprovechamiento de residuos sólidos sí han dado su resultado.

Entonces, la idea es invitar a la ciudadanía que seamos eh un poco más conscientes a la hora de generar residuos, de generarles separación en la fuente, las empresas prestadoras muy atentas vinculadas al tema. Entonces, yo creo que es un tema importante que se viene trabajando

Sobre los permisos para el nuevo vaso en Andalucía

Director (E) CRQ: darle la tranquilidad a la ciudadanía que venimos trabajando de la mano de Urbaser, todo esto que tiene que ver con la modificación de la licencia ambiental para la ampliación del relleno sanitario. ya se otorgaron unos permisos para que ellos tengan una información, que es el permiso de biodiversidad, que es una información fundamental para adelantar el estudio de impacto ambiental y con ellos llegar al licenciamiento ambiental.

Empresa Aseo Pereira

El gerente de la empresa de Aseo de Pereira, Gustavo Cardona que también estuvo presente en la sesión en Armenia indicó “hay una preocupación que es válida, valedera por parte de los ciudadanos y las entidades públicas de cuál es la son las vías útiles de los rellenos sanitarios. En el caso específico el relleno sanitario La Glorita tenemos un potencial para atender 3 millones de usuarios y al mismo tiempo pues tenemos una capacidad residual que se según el último plan de manejo ambiental pues tiene vida final en el 2028.

Sin embargo, en este momento nuestra operadora ATESA está presentando ante la Corporación Autónoma Regional una nueva actualización de plan de manejo ambiental que se vence en el 2028 para buscar la posibilidad de saber hasta dónde podemos operar el relleno como tal.

¿Qué llamado se hizo a todos los actores?

Es muy importante hablar del tema, pero hablarlo con la información que es. Claro, lo más importante es que manejemos el lenguaje apropiado. Por ejemplo, yo he escuchado en diferentes inclusive a funcionarios, a gente de las IAS hablando sobre colapso, sobre situaciones de crisis cuando no las hay.

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Entonces, es importante que si hay una preocupación y estamos trabajando porque no nos podemos quedar de brazos cruzados a ver qué va a pasar a futuro.

Tenemos que responderles a esas generaciones próximas de lo que va a pasar con las basuras en Colombia y en esa parte de Risaralda y los cuatro departamentos que se nutren de alguna manera el servicio que les presta el relleno sanitario de La Glorita.

Nuevas disposiciones

Gerente Empresa Aseo Pereira: de igual manera estamos trabajando con las nuevas disposiciones legales, por ejemplo, y normativas, el decreto 670/2025 que ya dice que no vamos a enterrar más la basura en los residuos, sino que tenemos que hacer un excesivo plan de aprovechamiento antes de que esa basura se va se vaya a depositar en un sitio que ahorita se va a denominar Parque Tecnológico Ambiental, en donde se van a aprovechar al máximo y alrededor de ese mismo Parque Tecnológico Ambiental están unos clúster de empresas que se van a nutrir.

La idea es que está es que ahorita en este momento estamos enterrando la basura y estamos enterrando la plata. La idea es que activemos eso mediante los mecanismos de economía circular para que más personas puedan verse privilegiadas de esos recursos y más empresas también favorecidas y finalmente medioambiente supremamente favorecido.

Gerente, en algún momento como digamos en el caso del Quindío, la capacidad del relleno de aquí que es Andalucía es mucho antes que el de ustedes, de presentarse una contingencia, ¿habría la posibilidad de que mientras aquí se supera el relleno de allá pueda atender en una eventual emergencia lo del Quindío?

Primero tendríamos que analizarlo a nivel regional, tenemos que decirlo que lo primero que tenemos que propender a nosotros es estando el relleno en nuestro territorio pues favorecer primero, tratar de cumplir nuestras expectativas, pero en la posibilidad de que eso se pueda hacer no tenemos ningún problema en darle la mano, por supuesto, a nuestros vecinos del Quindío.

Asimismo, frente al relleno sanitario La Glorita, en Risaralda, La Procuraduría reconoció las labores de seguimiento adelantadas por la CARDER, pero advirtió la existencia de falencias operativas y recordó que la proyección de vida útil hasta 2034 depende del cumplimiento de estrictas condiciones técnicas y ambientales.

La Procuraduría realizará seguimiento preventivo al expediente 1003 relacionado con la actualización del Plan de Manejo Ambiental de La Glorita, con el fin de verificar que cualquier decisión preserve los estándares técnicos y ambientales exigibles y alertó sobre el riesgo de un “efecto cascada” regional, en el que la presión sobre un relleno sanitario termine trasladándose a otros territorios, incrementando costos operativos, conflictos sociales y riesgos ambientales.

El Ministerio Público hizo un llamado a alcaldes, gobernadores, corporaciones autónomas regionales, operadores de rellenos sanitarios, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Ambiente y la RAP Eje Cafetero, para fortalecer la articulación regional, mejorar los PGIRS, aumentar las metas de aprovechamiento y reciclaje, reforzar el control ambiental y avanzar hacia soluciones sostenibles de largo plazo en la gestión integral de residuos sólidos.