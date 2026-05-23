Llegó a Colombia maquinaria clave para acelerar la construcción del Regiotram de Occidente

Llegó al puerto de Barranquilla nueva maquinaria especializada que permitirá avanzar en las obras del Regiotram de Occidente. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó la llegada de una bateadora de última tecnología, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto.

“Acabamos de recibir en el puerto de Barranquilla una bateadora de última tecnología, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, las cuales van a permitir construir los terraplenes que soportarán la vía férrea del proyecto RegioTram de Occidente”, señaló el mandatario.

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Estos equipos son fundamentales para el desarrollo de los terraplenes y la instalación de la estructura ferroviaria sobre la que operará el sistema. El gobernador explicó que esta maquinaria tendrá un papel clave en la distribución y compactación del balasto, material rocoso que sirve de soporte estructural para la vía férrea y garantiza estabilidad y seguridad en la operación del tren.

“Estas máquinas distribuirán y compactarán el balasto que dará forma al corredor férreo. Recordemos que el balasto es el material rocoso que sostiene el tren”, agregó Jorge Rey. La maquinaria está siendo trasladada desde Barranquilla hacia el patio taller El Corzo, ubicado en Facatativá, mediante nueve vehículos tipo cama baja.

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Actualmente, el proyecto RegioTram de Occidente ya supera los 180 mil metros cúbicos de material removido en excavaciones y cuenta con 12 mil metros cuadrados de subbase conformada para avanzar en la instalación del subbalasto y el balasto.

“Ha llegado parte de la maquinaria que permitirá hacer el tranvía/tren desde Faca hasta el centro de Bogotá ya en construcción. Obra de infraestructura del gobierno nacional y el departamento de Cundinamarca, y que el Distrito ha logrado aceptar al fin”, dijo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X.