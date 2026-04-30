Bogotá expresa inquietudes sobre sobre el Regiotram del Norte: “deben ser resueltas”

El Regiotram del Norte o el Tren de Zipaquirá es un sistema férreo eléctrico de pasajeros que busca conectar Bogotá con los municipios de Zipaquirá, Chía y Cajicá, y que se estima que entre en operación en 2034.

Esta iniciativa, que ha sido defendida y apoyada por el Gobierno Nacional, inició sus estudios prediales y unas jornadas de sensibilización con la ciudadanía.

El proyecto será realizado por la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá.

“El Regiotram del Norte es una prioridad para Bogotá y, tal como manifestamos en esta carta de octubre de 2025 a MinTransporte, estamos listos para poner $2,3 billones y avanzar junto al Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca para que sea realidad”, indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Sin embargo, en las últimas horas el mandatario capitalino ha expresado que tiene algunas “inquietudes técnicas” sobre el tramo dentro de la ciudad, para que el proyecto sea exitoso en el tiempo.

Aunque Galán no especificó cuáles son esas inquietudes técnicas que tiene el Distrito, indicó que deben ser resueltas en el menor tiempo posible.

Asimismo, lamentó que la reunión que estaba programada para este jueves 30 de abril entre la Secretaría de Movilidad y la Empresa Ferrea fuera cancelada.

“Pero confío en que este tema pueda resolverse en la reunión que tendré la próxima semana con el gobernador Rey”, aseguró.