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25 may 2026 Actualizado 01:22

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¿Dónde se va la luz en el Atlántico este lunes 25 de mayo?: entérese aquí

Air-e Intervenida anunció trabajos de poda y adecuaciones eléctricas.

Foto: Cortesía.

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La empresa Air-e Intervenida informó que este lunes 25 de mayo realizará labores de poda preventiva en sectores de Santa Verónica, con el objetivo de retirar ramas de árboles cercanas a las redes eléctricas y garantizar la continuidad y seguridad del servicio.

Las obras se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Debido a estos trabajos, será necesaria la suspensión temporal del suministro de energía en la zona rural de Santa Verónica y Juan de Acosta, específicamente en la Autopista al Mar, kilómetro 64, vereda Fray Domingo.

Más información

Adecuaciones eléctricas en Villa Carolina

De manera paralela, técnicos de la compañía adelantarán el cambio de elementos eléctricos en el sector de Villa Carolina, en el norte de Barranquilla.

Las labores se concentrarán en la carrera 74 con calle 87, en un horario comprendido entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Lea también: Trasladan 1 millón de dólares a la ANI para la IP del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Canales de atención

Los usuarios pueden comunicarse a través de la línea 115 o ingresar al portal web oficial www.air-e.com para recibir información y reportar novedades.

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