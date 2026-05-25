Inician racionamientos de energía en el Caribe para evitar sobrecarga por altas temperaturas

La cámara de Comercio de Armenia y el Quindío también se unieron al llamado de ahorrar energía / Archivo Facebook Néstor Ocampo

El incremento sostenido de las temperaturas en la región Caribe, asociado a la llegada anticipada del fenómeno de El Niño, obligó a Air-e Intervenida a realizar desconexiones temporales en algunos sectores de Galapa, Atlántico, como medida preventiva para reducir las cargas sobre la red y evitar afectaciones más amplias en el suministro de energía.

La empresa informó que las altas temperaturas han disparado el consumo eléctrico debido al uso masivo de ventiladores, aires acondicionados, neveras y otros equipos de climatización tanto en hogares como en establecimientos comerciales e industriales.

De acuerdo con cifras de la compañía, entre enero y abril de 2026 el consumo acumulado de energía en Atlántico, La Guajira y los municipios del Magdalena donde opera alcanzó los 3.661 gigavatios hora (GWh), frente a los 3.415 GWh registrados durante el mismo periodo de 2025. El aumento de 246 GWh representa un crecimiento del 7,2 % en la demanda. Para mayo, además, se proyecta un consumo de 1.022 GWh, superior a los 933 GWh reportados en el mismo mes del año anterior.

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Ante este escenario, Air-e explicó que ha sido necesario implementar reducciones de carga mediante desconexiones controladas en algunos sectores de Galapa, una medida que, según la empresa, permite preservar la estabilidad del sistema y garantizar el suministro al 95 % de la población atendida mientras se desarrollan alternativas técnicas para normalizar la situación.

Preocupación por la capacidad operativa

El aumento de la demanda también ha generado inquietud entre organizaciones de usuarios de servicios públicos. Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, manifestó preocupación por la capacidad operativa de Air-e para responder a las exigencias que impone el fenómeno climático.

El dirigente señaló que la infraestructura eléctrica de la región enfrenta dificultades estructurales y advirtió que el incremento del consumo podría poner a prueba la capacidad de respuesta de la compañía. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer financieramente a Air-e y garantizar las inversiones necesarias que permitan atender el crecimiento de la demanda y mejorar la confiabilidad del servicio.

Mientras tanto, la empresa reiteró la importancia de adoptar medidas de ahorro y uso eficiente de la energía. Entre las recomendaciones están apagar luces y electrodomésticos que no estén en uso, regular los aires acondicionados entre 23 y 24 grados centígrados, desconectar equipos en modo de espera y utilizar bombillos LED de bajo consumo.