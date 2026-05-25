Así reaccionó Santos Borré al quedar fuera de la lista de Selección Colombia para el Mundial 2026

El delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien en la actualidad juega en el Internacional de Brasil, reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, de la cual se quedó fuera.

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Con un emotivo mensaje, Borré expresó sentirse “triste”, pero “tranquilo” por haberlo dado todo por la Tricolor.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, escribió en una de sus historias de Instagram.

A pesar de no se convocado al Mundial, anunció su apoyo a los 26 jugadores que conforman la lista de Néstor Lorenzo, técnico de Colombia.

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“Apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra Selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, concluyó.

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Cabe resaltar que Santos Borré fue uno de los jugadores clave que Lorenzo durante las Eliminatorias, por lo que su caída de los 26 fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria.

Su reacción fue totalmente opuesta a la que tuvo Roger Martínez, quien cuestionó haberse quedado fuera de la prelista de 55 con un fuerte señalamiento a Néstor Lorenzo.

Nómina de convocados al Mundial 2026

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas),

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Yerry Mina (Cagliari)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Johan Mojica (Mallorca)

Santiago Arias (Independiente)

Déiver Machado (Nantes)

Volantes:

James Rodríguez (Minnesota United)

Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros: