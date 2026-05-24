Nacional vs Junior, la gran final de la Liga colombiana: fechas estimadas y dónde termina

Quedó definida la gran final de la Liga colombiana. Atlético Nacional y Junior jugarán por el título del primer semestre del año, luego de superar a Tolima y Santa Fe respectivamente en las llaves de semifinales.

En el caso del cuadro Verdolaga, se impuso 4-1 sobre Tolima. Tras el 0-1 en la ida en Ibagué, el conjunto antioqueño terminó de hacer su trabajo y venció con contundencia en el Atanasio Girardot por 3-1, gracias a los goles de Jorman Campuzano, Andrés Román y Edwin Cardona, mientras que Adrián Parra descontó.

Así las cosas, Nacional disputará su final número 17 en torneos cortos e irá por su estrella número 19. La definición más reciente la disputó en el Clausura 2024, cuando se impuso a Deportes Tolima.

La otra semifinal estuvo más pareja y se terminó definiendo por penales. Luego del 1-1 en Bogotá, la paridad continuó en Barranquilla, pero allá no hubo goles, por lo que el finalista se conoció desde los cobros dentro del área. Allí, se impuso el cuadro local por 5-4, luego de que Hugo Rodallega fallara su cobro.

La última vez que Nacional y Junior disputaron una final fue en el Clausura de 2015 y dejó al Verdolaga como campeón tras los penales. Por su parte, esta será la cuarta final entre ambos equipos y, de las tres anteriores, el saldo es de dos victorias para los antioqueños.

¿Cuándo serían las finales y en dónde terminan?

Partiendo del ítem de la reclasificación, Nacional será el equipo que cerrará la llave en condición de local. Si bien no hay fechas oficiales, todo indica que la ida será el martes 2 de junio en Barranquilla (o Cartagena) y la vuelta está entre el sábado 6 de junio o el lunes festivo 8 de junio en el Atanasio Girardot.