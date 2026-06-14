Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Barcelona y suma su victoria 106 como piloto profesional

Lewis Hamilton se quedó con la victoria en el Gran Premio de Barcelona después de una carrera marcada por las estrategias, los cambios de ritmo y los problemas mecánicos que afectaron a varios de sus rivales directos.

El siete veces campeón del mundo aprovechó una impecable gestión de Ferrari para imponerse en el Circuit de Barcelona-Catalunya y sumar un triunfo de gran importancia en la lucha por el campeonato.

Desde la salida, el piloto británico intentó atacar a George Russell, quien partía desde la pole position. Hamilton arrancó mejor, pero eligió la trayectoria interior y terminó quedando encerrado en la primera chicana, perdiendo la oportunidad de asumir el liderato desde los primeros metros.

A partir de ese momento comenzó una intensa batalla estratégica entre Ferrari y Mercedes. La escudería italiana fue la primera en mover sus fichas cuando llamó a Hamilton a boxes en la vuelta 12. La decisión obligó a Mercedes a reaccionar para cubrir a su principal rival, aunque desde ese momento quedó claro que Ferrari tenía más definida su estrategia.

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La segunda parada de Hamilton llegó en la vuelta 29, mucho antes que la de los pilotos de Mercedes. Mientras Ferrari apostaba por una estrategia agresiva, el equipo alemán optó por un plan de dos detenciones que terminó comprometiendo el rendimiento de Russell.

Con el paso de las vueltas, el ritmo del líder del campeonato comenzó a caer y Andrea Kimi Antonelli se acercó rápidamente hasta disputarle la posición en pista. Sin embargo, el momento decisivo de la carrera llegó cuando Fernando Alonso abandonó por problemas en las baterías de su monoplaza en la vuelta 41, provocando un Virtual Safety Car.

El cierre de la carrera también estuvo cargado de emociones. Antonelli logró superar a Russell en una agresiva maniobra sobre la recta principal de Montmeló, pero la alegría le duró poco. Apenas unos instantes después, el Mercedes del italiano tuvo que abandonar la carrera.

Posiciones del Gran Premio de Barcelona

Final movido en el Circuito de Barcelona-Cataluña que le da un sabor agridulce a la escudería de Mercedes luego de que Kimi Antonelli tuviera que abandonar la carrera faltando tres vueltas para que finalizara la carrera.

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Piloto del día

Tras haber logrado una buena actuación en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña el campeón 7 veces del mundo, tuvo una estrategia fundamental para llevarse la victoria en España.

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Así fue el momento cuando Lewis Hamilton cruzó la línea de meta

Momento emotivo del siete veces campeón del mundo tras conseguir su primera victoria con la escudería italiana y sumar su victoria 106 en su carrera como piloto profesional en la Fórmula 1.