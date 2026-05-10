Prima de junio 2026 para trabajadoras domésticas: cuánto es y cómo se paga si trabajan por días

Esto vale un DÍA y HORA de trabajo para empleada doméstica: así quedó con el salario mínimo 2026

En Colombia, las trabajadoras domésticas tienen derecho a la prima de servicios, que equivale a un mes de salario por año, pagado en dos cuotas (junio y julio), según la Ley 1788 de 2026.

La ley en mención hace explícito este reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras domésticas, incluyendo a aquellos que trabajan en servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o de fincas, o en general los que estén bajo un empleo dependiente.

Lo que significa que en junio, los empleadores de trabajadores del hogar (aseo, cocina, jardinería, conductores y cuidado) deben cumplir con el pago de esta prestación social obligatoria.

Trabajadoras domésticas que reciben prima

De acuerdo con la Ley 1788 de 2016, se reconoce la prima a las trabajadoras del servicio doméstico que adelanten algunas tareas, tales como:

Aseo

Cocina

Lavado

Planchado

Choferes de servicio familiar

Niñeras

Mayordomos

Cuidadores de fincas

Jardineros

Ahora bien, según lo que determina la ley, esta prestación consiste en un mes de salario por cada año o lo proporcional al tiempo que se haya trabajado (diario, semanal, quincenal o de tiempo completo). Este pago se efectúa en dos cuotas durante el año, la primera debe hacerse antes del 30 de junio y la segunda debe darse en los primeros 20 días de diciembre.

El incumplimiento de esta obligación puede generar multas diarias equivalentes a un día de salario por cada día de retraso, de acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

¿Cómo se calcula la prima si trabajan por días?

El Ministerio de Trabajo explicó que la prima de servicios se calcula tomando el salario base y multiplicándolo por los días trabajados, el resultado se divide en 360. En caso de que el trabajador haya laborado menos días, el cálculo se realiza utilizando únicamente las jornadas efectivamente cumplidas.

La fórmula oficial del MinTrabajo no varía, pero debe aplicarse sobre el promedio devengado de la siguiente manera. Para el cálculo del salario:

Se debe incluir el salario base, el auxilio de transporte (que para 2026 es obligatorio para quienes ganan hasta dos salarios mínimos) y cualquier pago adicional que se constituya salario (horas extras, recargos).

Tiempo completo: Si la trabajadora laboró todo el semestre (1 de enero - 30 de junio), recibe 30 días de salario al año (15 días en junio y 15 en diciembre).

Valor aproximado (SMMLV 2026): Con un salario mínimo de y auxilio de transporte de, la prima de junio aproximada es de $1.000.000.

Ejemplo por días

Salario base + auxilio de transporte × días de trabajo y se divide por 360. Se usa 360 para días calendario o 180 días por semestre si es completo.

Una trabajadora que va 1 día a la semana (aprox. 4-5 días al mes, o 24 días por semestre). Si gana el mínimo diario (76.393 aprox. con prestaciones), la prima será una fracción proporcional a esos 24 días. En ningún caso podrá ser inferior a este valor, incluyendo auxilio de transporte y descanso dominical.

¿Qué dice la reforma laboral?

En el marco de la implementación de la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo enfatizó en la formalización del trabajo doméstico Los puntos claves para estos trabajadores son:

Contrato por escrito: Se promueve la obligatoriedad de contratos escritos que especifiquen las prestaciones sociales para evitar litigios.

Se promueve la obligatoriedad de contratos escritos que especifiquen las prestaciones sociales para evitar litigios. Bancarización: Se incentiva el pago de la prima y el salario a través de canales digitales para que el empleador tenga una prueba irrefutable del cumplimiento de la obligación.

Se incentiva el pago de la prima y el salario a través de canales digitales para que el empleador tenga una prueba irrefutable del cumplimiento de la obligación. Seguridad Social: El pago de la prima es independiente de los aportes a salud, pensión y ARL, los cuales también deben estar al día para que el empleador pueda deducir estos gastos en su declaración de renta.



