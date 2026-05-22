“Podría haber incidencia de un actor criminal”: MinDefensa sobre enfrentamientos indígenas en Cauca

Silvia, Cauca. Desde Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no descartó que detrás de los enfrentamientos entre comunidades indígenas Nasa y Misak, en zona rural de Silvia, exista incidencia de estructuras criminales al servicio de las disidencias de alias ‘Mordisco’.

El pronunciamiento se dio tras un Puesto de Mando Unificado en el que se evaluó la grave situación de orden público registrada el 21 de mayo, que deja hasta el momento 7 comuneros fallecidos y más de 110 personas heridas, varias de ellas con impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el ministro, entre los lesionados también hay menores de edad y la mayoría de afectados son hombres.

Los hechos ocurrieron en medio de confrontaciones entre comunidades indígenas Nasa y Misak por disputas territoriales en el sector de La Ensillada.

El ministro aseguró que, aunque se trata de un conflicto histórico por tierras, existe la posibilidad de que actores armados ilegales estén incidiendo para agudizar la violencia en la zona.

“Podría haber una incidencia de algún actor criminal (…) estructuras al servicio de alias ‘Mordisco’, dedicadas al sicariato, reclutamiento de menores y acciones terroristas”, señaló el funcionario.

Frente a la situación, el Gobierno Nacional desplegó cerca de 750 uniformados de la Fuerza Pública, quienes ingresaron a la zona, según explicó, por solicitud de las mismas comunidades, con el fin de garantizar la protección de la población y facilitar la atención de heridos.

“Cuando las comunidades indígenas abrazan a la Fuerza Pública, le cierran las puertas a la violencia”, afirmó el ministro, al destacar el acompañamiento institucional en el territorio.

El ministro enfatizó que la Fuerza Pública no interviene en conflictos de tierras, pero sí actúa para proteger la vida y evitar la acción de estructuras armadas ilegales.

En Silvia, Cauca, se mantiene una tensa calma y las tropas del Ejército Nacional mantienen labores de verificación y seguimiento en puntos priorizados, con el propósito de respaldar a la población civil y preservar el orden en el territorio.