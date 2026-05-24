Fondo Nacional del Ahorro está contratando practicantes: ¿cómo aplicar? Salario de más de 2 millones

En Colombia, los profesionales recién egresados suelen enfrentarse a barreras de acceso al empleo por factores como la experiencia previa. En ese sentido, una de las mayores oportunidades con las que cuentan los jóvenes para validar sus conocimientos son las prácticas profesionales.

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Así las cosas, en medio de un contexto que presenta incertidumbres para los jóvenes talentos, el Fondo Nacional del Ahorro, FNA, abrió la convocatoria ‘Los + NOTAbles FNA 2026-II’. A través de este esquema, la entidad ofrece prácticas profesionales con un salario competitivo y prestaciones de ley correspondientes.

Conozca a continuación todo sobre la convocatoria.

¿Qué ofrece el FNA a los practicantes?

La entidad destaca que la convocatoria ‘Los + NOTAbles’ garantiza un salario de $2.500.000 con todas las prestaciones sociales establecidas por la ley colombiana.

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Adicionalmente, se trata de una oportunidad de adquirir experiencia participando activamente en áreas misionales, estratégicas y de apoyo del FNA, donde los seleccionados podrán aprender de equipos expertos en finanzas, tecnología, comunicaciones, derecho y más disciplinas.

El FNA ofrece a las personas interesadas en hacer sus prácticas un contrato laboral especial de aprendizaje a término fijo, con duración de hasta seis (6) meses, de forma presencial en Bogotá.

¿Desde qué carreras se puede participar?

El FNA anunció que la convocatoria está abierta para estudiantes activos de universidades públicas y privadas en las siguientes carreras:

Administración Financiera | Administración de Empresas

Arquitectura | Ingeniería Civil | Ingeniería Industrial | Ingeniería de Sistemas

Comunicación Social | Mercadeo y Publicidad | Diseño Gráfico

Contaduría Pública | Economía | Finanzas y Negocios Internacionales

Derecho | Psicología

¿Cómo inscribirse a las prácticas profesionales en el FNA?

Para participar en la convocatoria de ‘Los + NOTAbles’ del segundo semestre de 2026, los interesados deben:

Diligenciar el formulario oficial disponible en el sitio web del FNA bajo la convocatoria: “INSCRÍBETE AQUÍ – CONVOCATORIA PROGRAMA LOS + NOTAbles FNA 2026-II” Enviar los documentos solicitados al correo losmasnotables@fna.gov.co.

Tenga en cuenta que las inscripciones están abiertas desde el 15 de mayo hasta el 8 de junio de 2026.

La validación y selección se llevará a cabo por parte de la entidad entre el 8 y el 22 de junio de 2026. De acuerdo con el cronograma dispuesto, los resultados finales serán publicados el 26 de junio, para que así las prácticas inicien su vinculación con el FNA a partir del 6 de julio de 2026.

Según el FNA, el proceso de selección incluye verificación de requisitos documentales, pruebas de conocimiento, evaluaciones psicométricas y de habilidades blandas, además de una entrevista final.