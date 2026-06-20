Bernie Moreno llega a Bogotá para elecciones: “El futuro de Colombia reside en sus propias manos”

Este sábado, llegó a Colombia el senador estadounidense Bernie Moreno para ser observador electoral en esta segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo, 21 de junio.

A través de sus redes sociales, Moreno envió un mensaje a sus seguidores anunciando su llegada a Bogotá. Agradeció al Consejo Nacional Electoral por la invitación a ser un observador en estas elecciones.

Además, tras la polémica que tuvo con el presidente Gustavo Petro, hizo un llamado para recordar que los resultados electorales serán únicamente fruto de los votos de los colombianos. “Permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, en sus propias manos. Ustedes son una nación soberana”, señaló.

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Además, indicó que el país se encuentra en un momento decisivo en la historia democrática. “La elección ante ustedes pondrá a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”.

Finalmente, en sus palabras, recordó que él es colombiano y, en ese sentido, le pide al resto de colombianos que tengan un voto consciente. “Les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas”, indicó en su trino.

¿Qué pasó entre Bernie Moreno y el presidente Gustavo Petro?

Su llegada se da después de la polémica que tuvo con el presidente Gustavo Petro por la detención de Beto Corales en Estados Unidos. Todo comenzó porque el senador republicano se refirió a la detención, señalando que el activista colombiano habría actuado “como agente extranjero” y que, en su estancia en Estados Unidos, habría socavado “nuestra política exterior” estando en proceso de solicitud de asilo.

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“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, escribió el senador en su cuenta de X.

Tras este mensaje, el presidente Petro salió en defensa del activista colombiano y advirtió que tomará decisiones si el congresista continúa pronunciándose en contra de los colombianos que residen en el exterior.

“Señor Bernie Moreno, es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, indicó.