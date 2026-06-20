¿Desde qué hora se puede votar este domingo, 21 de junio? Detalles de la segunda vuelta presidencial

El 21 de junio, Colombia celebra la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. La contienda electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos más votados en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

En total son 41′421.973 de personas habilitadas para votar el 31 de mayo, repartidas en 122.018 mesas de votación, incluidas las que están en el exterior. Bogotá es la ciudad donde más ciudadanos están registrados para votar con un total de 20′123.481 persona; seguida de Antioquia con 5′448.240, Valle del Cauca con 3′793.190, Cundinamarca con 2′335.305 y Atlántico con 2′129.515.

¿Desde qué hora se puede votar este domingo, 21 de junio?

En Colombia, la apertura de las urnas se realizará a las 8:00 de la mañana, momento en el cual los ciudadanos mayores de 18 años podrán acercarse a sus puestos de votación para ejercer su derecho al voto.

La jornada se extenderá, sin interrupciones, hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que se cerrarán definitivamente los ingresos a los recintos electorales.

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¿Qué pasa si son las 4:00 de la tarde y todavía está en la fila?

Según la posición oficial de la Registraduría, estar en la fila no garantiza el derecho a votar si no se alcanza a hacerlo antes de las 4:00 de la tarde. La fila no opera como un mecanismo de extensión del horario ni como un turno asegurado después del cierre.

Los ciudadanos no podrán votar después de las 4:00 de la tarde., excepto aquellos que, al momento del cierre, hayan entregado la cédula a los jurados de votación.

En otras palabras, el criterio determinante no es estar formado: es haber sido atendido por el jurado antes de que el reloj marque la hora límite. Si una persona permanece esperando y aún no ha entregado su cédula cuando el reloj marca las 4:00 de la tarde, ya no podrá participar en la votación.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

La forma más fácil de consultar su puesto de votación es por medio de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, allí además de consultar su puesto de votación, podrá saber también si fue designado como jurado de votación.

Puede seguir estos pasos:

Ingrese a la página web oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co.

Vaya a la opción ‘Electoral’ y haga clic sobre el botón.

y haga clic sobre el botón. Diríjase a “Consulte su lugar de votación” y vaya al botón “Consultar aquí”

y vaya al botón Posteriormente deberá ingresar su número de cédula, verificar que no es un robot y luego dar en la opción “consultar”

Una vez allí podrá ver toda la información referente a su puesto de votación como: departamento, municipios, localidad, código de la localidad, dirección y por supuesto el puesto de votación y su respectiva mesa.

¿Qué pasa después del cierre de las urnas?

Cuando las votaciones finalizan oficialmente, los jurados de votación inician el conteo de los sufragios depositados durante la jornada y registran los resultados en los formularios correspondientes. Los boletines preliminares empiezan a conocerse poco después del cierre de las mesas y se van actualizando hasta dar un panorama más completo.

Los jurados de cada una de las 123.000 mesas inician el conteo manual y registran los resultados en un acta oficial llamada E-14. Una copia se transmite a la Registraduría, que emite boletines preliminares a lo largo de la tarde.

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