Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 jun 2026 Actualizado 23:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Funcionario del Congreso alerta inconvenientes en aeropuertos internacionales por nuevo pasaporte

El secretario de la Comisión Legal de Cuentas del Congreso cuestionó el nuevo diseño del pasaporte colombiano, luego de reportar revisiones inusualmente estrictas en distintos aeropuertos internacionales.

Víctor Andrés Tovar denunció controles exhaustivos por la nueva imagen del pasaporte. / Foto: Suministrada

Víctor Andrés Tovar denunció controles exhaustivos por la nueva imagen del pasaporte. / Foto: Suministrada

Víctor Andrés Tovar denunció controles exhaustivos por la nueva imagen del pasaporte. / Foto: Suministrada

Alejandra Mc Leod

Añadir Caracol Radio en Google

A través de su cuenta de X, el secretario de la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, Víctor Andrés Tovar, aseguró que durante un viaje al Foro Económico Internacional su pasaporte fue sometido a controles más exhaustivos de lo habitual en aeropuertos de París, Moscú, San Petersburgo y Estambul.

Según dijo, en esos puntos migratorios las autoridades revisaron con especial detenimiento el pasaporte oficial e incluso cuestionaron su autenticidad, atribuyendo las dudas a la “baja calidad de sus materiales y acabados”.

Diferencias con otros viajeros

Tovar afirmó que otros integrantes de la delegación no enfrentaron las mismas dificultades en los controles migratorios, ya que portaban el modelo anterior del pasaporte colombiano.

“Lo más llamativo es que otros integrantes de la delegación que viajaban conmigo no enfrentaron ninguna dificultad. Ellos portaban los pasaportes expedidos bajo el modelo anterior”, dijo.

Demoras y revisión de seguridad

Además, señaló que en algunos casos se presentaron demoras adicionales en la lectura y verificación del documento, lo que derivó en inspecciones más detalladas de sus elementos de seguridad.

“Las decisiones públicas deben mejorar lo que existe, no deteriorarlo”, concluyó.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir