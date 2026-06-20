Funcionario del Congreso alerta inconvenientes en aeropuertos internacionales por nuevo pasaporte

A través de su cuenta de X, el secretario de la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, Víctor Andrés Tovar, aseguró que durante un viaje al Foro Económico Internacional su pasaporte fue sometido a controles más exhaustivos de lo habitual en aeropuertos de París, Moscú, San Petersburgo y Estambul.

Según dijo, en esos puntos migratorios las autoridades revisaron con especial detenimiento el pasaporte oficial e incluso cuestionaron su autenticidad, atribuyendo las dudas a la “baja calidad de sus materiales y acabados”.

Diferencias con otros viajeros

Tovar afirmó que otros integrantes de la delegación no enfrentaron las mismas dificultades en los controles migratorios, ya que portaban el modelo anterior del pasaporte colombiano.

“Lo más llamativo es que otros integrantes de la delegación que viajaban conmigo no enfrentaron ninguna dificultad. Ellos portaban los pasaportes expedidos bajo el modelo anterior”, dijo.

Demoras y revisión de seguridad

Además, señaló que en algunos casos se presentaron demoras adicionales en la lectura y verificación del documento, lo que derivó en inspecciones más detalladas de sus elementos de seguridad.

“Las decisiones públicas deben mejorar lo que existe, no deteriorarlo”, concluyó.