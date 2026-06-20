🔴EN VIVO Ecuador vs. Curazao: minuto a minuto y la transmisión del partido Hoy

La Tri necesita una victoria tras su derrota en el debut, mientras que Curazao intentará recuperarse luego de sufrir una dura goleada ante Alemania.

Ecuador afrontará un partido decisivo ante Curazao por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece está obligada a sumar de a tres luego de caer 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut, resultado que puso fin a una larga racha de 19 partidos sin conocer la derrota y complicó sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

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La Tri llegaba al torneo con grandes expectativas gracias a la solidez mostrada en los últimos meses. Sin embargo, un gol en el minuto 90 terminó condenando su estreno y dejó al equipo ecuatoriano con la necesidad de reaccionar rápidamente. Una nueva derrota representaría encadenar dos caídas consecutivas por primera vez desde junio de 2024, además de prolongar a cuatro partidos su racha sin ganar en Copas del Mundo.

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Por su parte, Curazao intentará dejar atrás un debut para el olvido. La selección caribeña cayó 7-1 ante Alemania en su primera participación mundialista, convirtiéndose en apenas el segundo equipo en la historia en recibir siete o más goles en su estreno en una fase final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Dick Advocaat, quien además se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista en su debut, atraviesa un momento complicado.

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