Hay trabajo en Canadá para colombianos que quieran trabajar en el campo: Salarios de $12 millones. Getty Images

Además de sus actividades de formación técnica para el trabajo, el SENA cumple la función de conectar a los trabajadores colombianos con empresas interesadas en aprovechar sus talentos y capacidades.

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Es así como la institución cuenta con la Agencia Pública de Empleo, APE, la cual se encarga de gestionar alianzas, convocatorias y convenios para ofrecer oportunidades de trabajo a los colombianos.

Los trabajos que ofrece la APE en su cartelera incluyen posiciones en todas las ciudades del país e incluso en el exterior, como en esta ocasión en la que la agencia presenta una convocatoria para trabajar en Canadá.

Trabajo agrícola para colombianos en Canadá

El SENA ofrece cinco (5) vacantes laborales para colombianos en Canadá con conocimientos técnicos o tecnólogos en riego y adecuación de tierras, procesos de agricultura u operación de maquinaria agrícola en la ciudad de Toronto.

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La agencia explica que se requiere experiencia en manejo de plantas, y también capacidad de ejecutar las siguientes funciones adicionales:

Capacitar a los trabajadores en procedimientos de trabajo, seguridad y uso de equipos.

Preparar reportes de avance de los proyectos y supervisar el cumplimiento de los estándares de la empresa.

Salario mensual: de $ 10.000.001 a $ 12.500.000.

¿Cómo aplicar a ofertas de la Agencia de Empleo del SENA?

Puede seguir los siguientes pasos para inscribirse en la oferta de empleo del SENA en Canadá: