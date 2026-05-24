Colombia fue reconocida entre los mejores países del mundo en protección infantil

Colombia apareció entre los diez países con mejores resultados en políticas de protección infantil, de acuerdo con una medición internacional que analiza cómo responden los Estados frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

El estudio evaluó a 60 países de distintas regiones del mundo y revisó aspectos como capacidad de prevención, atención a víctimas, acceso a la justicia y fortalecimiento de sistemas de protección.

En los resultados generales, Colombia se ubicó en el octavo lugar global y logró una de las mejores posiciones de América Latina. Además, lideró la categoría de países con ingresos medios-altos.

Uno de los puntos en los que el país obtuvo mejor desempeño fue en prevención. La evaluación destacó avances normativos y decisiones recientes enfocadas en garantizar entornos más seguros para menores de edad.

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Entre ellos aparecen medidas como la prohibición del castigo físico hacia niños y adolescentes, el fin del matrimonio infantil y los cambios legales para que delitos sexuales cometidos contra menores no pierdan vigencia con el paso del tiempo.

Otro de los aspectos valorados fue la preparación del personal médico para identificar posibles casos de violencia sexual infantil y activar rutas de atención temprana.

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La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que el reto sigue siendo fortalecer la prevención y ampliar la capacidad de respuesta institucional en todo el país.