Gobierno prepara derogación de MIPRES y alista nueva plataforma para registro de medicamentos

SALUD

Las sociedades científicas del país encendieron las alertas frente a los cambios tecnológicos que prepara el Gobierno en el sistema de salud colombiano, en especial con el registro de medicamentos.

El foco ahora está en la posible derogación de la plataforma MIPRES y en la implementación de un nuevo sistema conocido como Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), que básicamente sirve para el registro de la historia clínica de los pacientes.

En un borrador conocido por Caracol Radio se establece dicho cambio.

“La derogación de la Circular 044 de 2025, mediante la cual se impartieron instrucciones para el reporte a través de la herramienta tecnológica Mi Prescripción – MIPRES de los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación – UPC prescritos en el ámbito ambulatorio, de acuerdo con lo argumentado en las consideraciones descritas anteriormente", indica el borrador de resolución.

Frente a este panorama, el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Jaime Alberto González Díaz, aseguró en Caracol Radio que aunque el objetivo de interoperabilidad es positivo, la implementación simultánea de nuevas herramientas podría generar traumatismos en la atención.

“Empiezan a haber cosas redundantes dentro del sistema, lo cual querría decir que la Circular 044 debe derogarse”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

Cambio de plataformas para registrar los medicamentos

El debate surgió tras conocerse un proyecto de Circular Externa de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, que plantea que los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) pasen a tener un nuevo mecanismo de registro electrónico.

La propuesta establece que la prescripción, el direccionamiento, la dispensación y el suministro de medicamentos queden integrados al Resumen Digital de Atención en Salud, conocido como RDA, una herramienta que hace parte del modelo de interoperabilidad de historia clínica electrónica impulsado por el Gobierno.

Con esto, MIPRES, plataforma utilizada durante años para registrar medicamentos y tecnologías en salud, perdería protagonismo dentro del sistema.

En ese sentido, el dirigente explicó que el país necesita avanzar hacia una conexión real que permita que cualquier paciente pueda acceder a su información médica desde cualquier institución de salud, evitando la repetición de exámenes y mejorando la trazabilidad de los tratamientos.

“El ideal es que cualquier persona, en cualquier territorio, tenga absoluta trazabilidad de lo que pasó con ese paciente”, señaló el presidente de la Asociación.

Sin embargo, advirtió que la realidad tecnológica del país sigue siendo desigual, por lo que cualquier cambio debe hacerse bajo los mayores estándares técnicos.

“Hay instituciones muy sofisticadas, pero hay centros que ni siquiera tienen internet, hay algunos que no tienen software”, indicó.

Las sociedades científicas también expresaron preocupación por los posibles impactos en la operación médica y en la entrega de medicamentos, especialmente en un momento en el que persisten denuncias de barreras de acceso y demoras en tratamientos.

“Dar ese paso va a generar traumatismos en todo el proceso”, afirmó González Díaz.

El gremio pidió al Ministerio mayor claridad sobre el futuro de Mipres, el alcance definitivo del RDA y la manera en que se garantizará que el nuevo modelo no termine afectando la atención de los pacientes.

Además, insistieron en que cualquier transición tecnológica debería realizarse con pilotos controlados, transparencia y pruebas graduales antes de una implementación obligatoria a nivel nacional.