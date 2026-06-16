Atlántico refuerza seguridad electoral ante alerta del Ministerio de Defensa

A pocos días de la segunda vuelta presidencial y en medio de la vigilancia especial ordenada por el Ministerio de Defensa en varias regiones del país, las autoridades del Atlántico anunciaron un robusto plan de contingencia para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en los 22 municipios del departamento.

El dispositivo de seguridad estará integrado por más de 4.300 hombres y mujeres de la Policía Nacional y 500 soldados del Ejército, quienes tendrán la misión de custodiar los puestos de votación, prevenir alteraciones del orden público y brindar tranquilidad a los ciudadanos durante el proceso electoral.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, aseguró que las autoridades se encuentran preparadas para afrontar cualquier situación que pueda presentarse durante las elecciones.

“Estamos muy preparados con las alertas que tenemos. Vamos a tener más de 4.300 hombres y mujeres de la Policía en nuestro departamento, 500 soldados estando pendientes y nuestro equipo de convivencia muy activado y la Secretaría del Interior también”, afirmó.

Más medidas de seguridad

El funcionario destacó además el apoyo que brindarán los medios aéreos de vigilancia. “Vamos a tener sobrevuelo con el Halcón de la Policía Nacional y con un helicóptero de la Fuerza Aérea, y estamos preparados, estamos listos para seguir trabajando en que tengamos una fiesta electoral en paz”, sostuvo Luque.

Dentro de los aspectos que generan mayor atención por parte de las autoridades se encuentra la prestación del servicio de energía eléctrica, considerada una variable clave para garantizar el adecuado funcionamiento de la jornada electoral y de los procesos de transmisión de información.

Como parte de la preparación para los comicios, en el Atlántico se han desarrollado 23 mesas de seguimiento electoral con la participación de organismos de control, autoridades de seguridad, la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación y representantes de los partidos políticos, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y de respuesta.