Capturan a cuatro presuntos responsables de masacre ocurrida en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este martes 16 de junio la captura de cuatro hombres señalados de participar en la masacre ocurrida el 12 de noviembre de 2025 en el barrio Villa Cordialidad, donde tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas.

Las detenciones se llevaron a cabo en el barrio El Bosque, específicamente en el sector conocido como “La 88”, en la localidad Suroccidente de Barranquilla. Los capturados eran requeridos por orden judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las autoridades, el resultado se produjo tras siete meses de labores investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables del ataque armado perpetrado en una cancha deportiva de Villa Cordialidad.

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Las investigaciones también indican que los detenidos estarían vinculados a otras actividades delictivas como homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y cobros extorsivos en distintos sectores de la ciudad.

Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de “Gabo”, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de zona de una estructura criminal con influencia en los barrios El Bosque, Evaristo Sourdis, La 88 y Villa Cordialidad.

Según la Policía, los hechos estarían relacionados con la disputa territorial entre los grupos delincuenciales organizados “Los Costeños” y “Los Pepes”, enfrentados por el control de rentas ilícitas derivadas de actividades como el narcotráfico y la extorsión.

Las autoridades destacaron que los cuatro capturados acumulan en conjunto 46 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, amenazas, estafa, fuga de presos, uso de documento falso, receptación y lesiones personales.

El ataque que estremeció a Villa Cordialidad

La masacre ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2025 en una cancha deportiva del barrio Villa Cordialidad, donde varias personas observaban y participaban en un partido de fútbol. De acuerdo con las investigaciones, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes. Como resultado del ataque murieron tres personas y otras dos mujeres resultaron heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25 años; y Roxana Chiquinquirá Huertas Ríos, de 27 años.

En su momento, las autoridades señalaron que la principal hipótesis apuntaba a una confrontación entre las estructuras criminales “Los Costeños” y “Los Pepes”, en medio de una aparente tregua entre ambos grupos delincuenciales.