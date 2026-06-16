Más de 82.000 barranquilleros salieron de la pobreza monetaria en el último año: alcalde Char

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio

Barranquilla continúa mostrando avances en materia social y económica. Así lo destacó el alcalde Alejandro Char al revelar que durante el último año más de 82.000 habitantes lograron salir de la pobreza monetaria y cerca de 35.000 dejaron atrás la condición de pobreza extrema.

De acuerdo con el mandatario, estos resultados son producto de una estrategia que la ciudad viene desarrollando desde hace casi dos décadas, enfocada en ampliar las oportunidades para los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida.

“Cuando comenzamos esta transformación en 2008 nos propusimos una meta clara: construir una ciudad donde cada persona tuviera más oportunidades para salir adelante”, afirmó.

Las cifras muestran una reducción significativa de la pobreza monetaria, que pasó de 29,7 % a 23,4 %, ubicando a Barranquilla entre las ciudades con mayores avances en este indicador a nivel nacional. Para Char, este resultado refleja el impacto de las políticas implementadas para impulsar el desarrollo económico y social.

El alcalde resaltó especialmente la disminución de la pobreza extrema, que cayó de 9,2 % a 6,6 %. “Hay una cifra que nos llena de especial orgullo: la pobreza extrema cayó y hoy Barranquilla está por debajo del promedio nacional”, señaló.

Según explicó el mandatario, estos avances son consecuencia de una apuesta sostenida por la generación de empleo, el fortalecimiento del emprendimiento y el apoyo a las pequeñas empresas. Además, destacó las estrategias para atraer inversión privada y dinamizar la economía local.

“Estos resultados son el reflejo de una ciudad que ha trabajado de manera consistente para generar oportunidades. Una ciudad que apuesta por el empleo, que acompaña a los emprendedores con acceso a crédito y capital semilla, que fortalece a las pequeñas empresas y que lleva obras y programas sociales a los barrios donde más se necesitan”, expresó Char.