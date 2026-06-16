Más de 16 mil familias se beneficiarán con túnel peatonal en la Circunvalar de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla inició la construcción de un nuevo paso peatonal deprimido sobre la avenida Circunvalar, a la altura de Caribe Verde, una obra que busca mejorar la seguridad vial y la conectividad para miles de habitantes del suroccidente de la ciudad que diariamente deben cruzar este importante corredor vehicular.

El proyecto permitirá conectar de manera segura a los residentes de Caribe Verde con sectores como Las Malvinas, Rosales, Evaristo Sourdis, El Bosque y otros barrios aledaños, reduciendo el riesgo que actualmente enfrentan peatones, adultos mayores, niños y personas con discapacidad al atravesar la vía.

Durante el inicio de las obras, el alcalde Alejandro Char destacó el impacto que tendrá esta infraestructura para la comunidad. “En Caribe Verde iniciamos la construcción de un nuevo paso peatonal deprimido que permitirá que más de 60 mil personas que transitan día a día por la Circunvalar puedan cruzarla de manera segura. Con una inversión de más de $5.900 millones mejoraremos la conectividad de más de 16 mil familias del sector”, afirmó.

El mandatario distrital señaló que la intervención responde a una necesidad histórica de los habitantes del suroccidente.

“Ya es hora que Caribe Verde, Villas de San Pablo, La Esmeralda, Las Malvinas, El Bosque, Sourdis y Rosales no vuelvan a sufrir por este espacio. No queremos más niños, abuelitos ni personas en condición de discapacidad atravesando la Circunvalar y poniendo en peligro sus vidas”, expresó.

Char también aseguró que la nueva infraestructura contará con condiciones adecuadas para brindar seguridad y comodidad a los usuarios. “Va a tener buena iluminación y buena ventilación. Más allá de ser una obra de ingeniería importante, le dará valor al sector porque todo lo que hacemos está pensado en el bienestar, la seguridad y la salud de la gente”, manifestó.

Detalles de la obra

La obra contempla la construcción de un corredor subterráneo de 200 metros lineales mediante box culverts prefabricados en concreto reforzado, con rampas de acceso y salida diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal. Además, incluirá barandas peatonales, obras de urbanismo y sistemas de drenaje para garantizar su adecuado funcionamiento.

Para los habitantes del sector, la iniciativa representa una solución largamente esperada. Luz Elena Bolívar, residente de Caribe Verde, aseguró que “siempre habíamos pedido esta intervención porque nos había perjudicado como peatones poder cruzar la Circunvalar. Será un gran beneficio para los niños, las madres embarazadas y los adultos mayores que diariamente transitan por esta zona”.