No para la conmoción en el Quindío encuentran dos cuerpos, amarrados, con disparos e incinerados

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No para la conmoción en el Quindío, por el hallazgo de dos cuerpos sin vida, con señales de violencia, amarrados y calcinados en zona rural del municipio de Calarcá

El hallazgo macabro se presentó en la vereda La Joya, zona rural de Calarcá en la vía hacia el corregimiento de Barcelona donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida, dos hombres con signos de violencia, disparos, además amarrados y que les prendieron fuego, las llamas fue la alerta de los residentes del sector que avisaron a la policía

Las autoridades judiciales como el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía adelantaron los actos urgentes de levantamiento de los cuerpos, causas de la muerte e identidad de las víctimas y móviles del hecho.

Según el comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante la información preliminar es que las víctimas serán dos personas del departamento de Caldas que se encargaban de desarrollar actividades de fumigación con dron en las fincas aguacateras.

Y agregó “sobre las 6:30 de la mañana del jueves 21 de mayo nos llega el reporte de al parecer dos cuerpos sin vida en zona rural de del Corregimiento de Barcelona. Se acudió ahí con la policía del sector, policía judicial e inteligencia. Al llegar al sitio se evidencian dos cuerpos parcialmente calcinados, se procedió a activar todo lo que es la verificación de vecindario”

Esa es la información preliminar, estamos tratando de identificar plenamente a las víctimas y sí le informamos a todas las personas Su apoyo y su colaboración para poder aclarar esto. Estamos haciendo todas las articulaciones para cámaras, investigación, fuentes humanas que nos permita dar con los con los responsables de estos hechos desafortunados en el departamento del Quindío, puntualizó el alto oficial.

Esta situación prende las alarmas porque este caso se suma al ocurrido el 6 de mayo donde fue quemado un vehículo particular cuyo conductor fue hallado muerto en zona rural del municipio de Calarcá.

Otro cuerpo hallado en Filandia

Así mismo se reportó en la vereda Los Tanques en el municipio de Filandia donde ciudadanos informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, autoridades llegaron al sitio para realizar el proceso de levantamiento del cuerpo, será medicina legal que determine causas de la muerte e identidad