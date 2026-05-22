Dónde Vivir en el Quindío, feria de vivienda este fin de semana en la ciudad de Armenia

Armenia

Desde hoy en el centro comercial Unicentro Armenia se llevará a cabo la feria de vivienda de Camacol, Quindío, Donde vivir en el Quindío, donde se presentarán 23 proyectos de viviendas entre casas y apartamentos, la feria será viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las siete de la noche.

La directora de Camacol, Quindío Milena Arango expresó “todo listo, preparado para recibir a los miles de visitantes que nos llegan este fin de semana por cuenta de la feria de vivienda de Camacol Quindío en el Centro Comercial Unicentro los días 22, 23 y 24 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, tres días de feria”

Y agregó “tenemos 25 stands, 23 de empresas constructoras y dos de entidades financieras las cuales estarán encargadas de atender a todos los visitantes con toda la información que requieran acerca de los proyectos de vivienda nuevos desarrollos que tenemos en el departamento del Quindío”

Vamos a estar ubicados este año adicional en el primer nivel por la entrada peatonal, vamos a tener una primera parte de feria y la otra en el sitio habitual antes del mall de comidas en el segundo nivel.

La diferencia de las ferias de vivienda

Todas las ferias tienen eso en común y es que tiene la posibilidad de converger en un solo lugar con toda la información, todos los proyectos de todas las ubicaciones y las entidades financieras y con el respaldo obviamente de Camacol Quindío quienes está ahí para solucionarles todas las inquietudes que tengan nuestros visitantes.

Más información 1700 Unidades en oferta en Feria de Vivienda de Camacol Quindío, centro comercial Unicentro Armenia

Todos utilizan muchísimas estrategias para atraer y es aprovechar la feria porque el precio de feria a veces no se repite. Ese no se repite, es un precio diferente, es un precio de feria de este fin de semana.

Invitación

Directora de Camacol: invitar a todas las familias del departamento del Quindío, incluso a todos los visitantes que van a llegar este fin de semana, incluso a todos los que hacen la gestión con los colombianos en el exterior, que vienen a revisar todos los proyectos, invitarlos a que asistan a nuestra feria de vivienda de Camacol Quindío en el centro comercial Unicentro de Armenia desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche durante estos tres días de fin de semana, viernes, sábado y domingo 24 de mayo del 2026.

Constructoras participantes

Constructora Poporo, Habitat de Arboleda, Tres Nevados, Grupo Imaca, Grupo Río Espejo, Araba Construcciones, Constructora Bienes Raíces, Constructora Centenario, Constructora Bolívar, Fondo Nacional del Ahorro, Macadamia Campestre, NF Construarte, Construcciones Dico, constructora Soriano, inmobiliaria Palacio, Construcciones Buendía y López, Construcciones Ramírez Noreña, constructora Privilegio, Viva Diseño Construcción, Constructora Camú, Niño Sánchez Hermanos y el Banco da Vivienda más el stand de Camacol Quindío.