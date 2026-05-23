Un muerto y dos heridos deja ataque a bala en una finca en zona rural de Circasia, Quindío

En esta finca en Circasia, Quindío fue asesinado en un hombre y dos más resultaron heridos Foto: Cortesía Entérate Quindío

Armenia

Un muerto y dos personas heridas deja ataque a bala en medio de una fiesta en una finca en zona rural del municipio de Circasia en el Quindío.

Según la Policía, los hechos se presentaron durante la noche del viernes 22 de mayo de 2026, en zona rural del municipio de Circasia.

De acuerdo con la información de las autoridades el ataque bala se registró en la vereda La Cristalina, donde fue ultimado con arma de fuego Yeison Antonio Londoño Valencia, alias “Tony Montana” de 24 años de edad. En el mismo hecho resultaron lesionadas dos personas más.

Según datos de la Policía, la víctima del ataque alias “Tony Montana” presentaba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes en el año 2020 y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en el año 2026.

Posterior a lo acontecido, la Policía Nacional en coordinación con policía judicial acordonaron el lugar e iniciaron con la recolección de elementos materiales probatorios y verificación de información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y dar con la ubicación de los responsables.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa o hechos que alteren la seguridad, a través de la línea contra el crimen 3143587212 donde se brindará absoluta reserva.

Con estos hechos sigue la alerta en el departamento por los casos de criminalidad que van en aumento en el departamento, los homicidios no paran y no parece tener una respuesta efectiva de las autoridades.