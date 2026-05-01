¿Cómo avanza el plan de contingencia para ampliar relleno sanitario en el Quindío?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre la situación del relleno sanitario Andalucía de Montenegro que tiene siete meses de vida útil por lo que urgen las acciones de contingencia.

El gerente regional de Urbaser, Sebastián Cárdenas ratificó que son siete meses de vida útil del relleno sanitario de acuerdo con los últimos cálculos técnicos y de topografía.

Enfatizó que desde el año 2022 trabajan en el proyecto de ampliación del servicio de disposición final de residuos ordinarios que se encuentra en fase 3.

Asimismo, dio a conocer que actualmente cuentan con el estudio de impacto ambiental radicado ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío para lograr avanzar y empatar la finalización de Andalucía con su etapa de expansión.

En cuanto al tiempo del proceso con la autoridad ambiental, evidenció que estiman que se demore cuatro meses y aspiran en 10 días hábiles radicar nuevamente un permiso y un estudio que realizarán para tener el tiempo justo en todo el proceso de licenciamiento.

Reconoció que la construcción de un relleno sanitario es un proyecto técnico y ambientalmente complejo por lo que es pensado a 25 años de servicio, pero es claro que no fluirá en cuestión de meses por lo que es un reto muy importante.

PDA gobernación del Quindío

El director del plan departamental de aguas de la gobernación departamental, Kurt Wartski Patiño manifestó que han venido desarrollado diferentes mesas de trabajo con base en la política pública de aseo donde se alerta sobre la terminación de la vida útil del relleno sanitario.

Recordó que en una reunión establecida la semana anterior donde fueron convocados los alcaldes de los municipios y operadores de los servicios de aseo con el fin de recomendarles actualizar los planes de contingencia.

Advirtió que en cuanto al proceso para la expedición de la correspondiente licencia ambiental tienen un tiempo que no pueden cometer demoras adicionales porque es un tema fundamental el actualizar los planes de emergencia ante una eventualidad por el manejo de residuos sólidos.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:16 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Dio a conocer que lo más importante es que se cumpla con el cronograma por lo que están realizando el acompañamiento correspondiente e incluso actualmente hay normalidad en la prestación del servicio de aseo.

Es de anotar que el proyecto tiene un presupuesto en toda su vida útil superior a los 55 mil millones de pesos.