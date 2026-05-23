Operación militar derivó en intercambio de disparos en el Catatumbo

Norte de Santander.

Una operación desarrollada por el Ejército Nacional en zona rural de Tibú derivó en un intercambio de disparos con presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, según denuncias de la comunidad, mantenían un retén ilegal en el sector de La Llana.

Los hechos se registraron en la vereda La Valera, en la entrada a esta zona rural del municipio, donde desde hace varias semanas transportadores y habitantes venían alertando sobre la presencia permanente de hombres armados que ejercían controles sobre la movilidad de personas y vehículos que transitaban por este corredor vial.

De acuerdo con la información, quienes permanecían en el lugar realizaban verificaciones a conductores y pasajeros, además de inspeccionar teléfonos celulares y controlar el ingreso y la salida de personas hacia diferentes sectores de Tibú, generando preocupación entre las comunidades de la zona.

En respuesta a estas denuncias, tropas del Ejército llegaron al sector durante la mañana y adelantaron una intervención que desencadenó un enfrentamiento armado.

El intercambio de disparos provocó momentos de tensión entre residentes y viajeros que se encontraban en el área al momento de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre los resultados de la operación, por lo que se desconoce si hubo capturas, personas heridas o integrantes del grupo armado neutralizados durante el procedimiento militar.

En distintos corredores de la región, habitantes han denunciado la instalación de retenes ilegales y otras acciones que buscan ejercer control sobre el territorio, una situación que mantiene la preocupación entre la población y las autoridades.