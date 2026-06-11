Puntaje exacto para solicitar un crédito hipotecario en el Fondo Nacional del Ahorro: Así se logra. Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es la entidad del Estado colombiano que permite a los ciudadanos ahorrar voluntariamente o administrar sus cesantías para acceder a soluciones de crédito tanto para vivienda, como para educación.

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Una de las opciones que más personas buscan, entre las diferentes modalidades de la entidad, es el crédito hipotecario, a través del cual se puede acceder a financiación hasta del 90% del valor de la vivienda en algunos casos (principalmente VIS y VIP), para vivienda nueva, usada o mejora de inmuebles, tanto en Unidad de Valor Real (UVR) como en pesos.

Conozca a continuación los requisitos para acceder a este servicio financiero.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito hipotecario con el FNA?

El crédito hipotecario del FNA funciona para compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejora de vivienda o compra de cartera. Además de ser afiliado a la entidad, bien sea como ahorrador voluntario (trabajadores independientes) o por cesantías, se solicitan estos requisitos básicos, entre otros:

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Fotocopia del documento de identidad.

Formulario de solicitud para financiación de vivienda totalmente diligenciado (Solicitud única de crédito).

Formato FRECH (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria) para reducción de la tasa de interés en vivienda nueva (dependiendo de ingresos y tipo de vivienda).

Documentos soporte de la actividad desarrollada como independiente (independientes).

Declaración de Renta, Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR) del último año gravable o Carta de No declarante, según aplique.

Certificación laboral con fecha de expedición no mayor a 60 días (empleados).

Desprendibles de pago/egreso/pensión de los últimos tres (3) meses (empleados y pensionados).

Contrato de prestación de servicios vigente o acta de inicio firmada por las partes. Acreditar mínimo ocho (8) meses de ingresos en los últimos doce (12) meses (prestación de servicios).

Documentación adicional según la actividad económica.

¿Qué puntaje pide el FNA para un crédito hipotecario?

Uno de los requisitos más importantes a considerar a la hora de solicitar un crédito hipotecario es el puntaje que tiene su cuenta en el FNA. La entidad solicita un puntaje mínimo para el acceso a servicios financieros como los créditos hipotecarios.

El puntaje mínimo habitual, según fuentes especializadas, es de 400 puntos para afiliados por Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y 170 para afiliados por cesantías, definido por la junta directiva de la entidad.

El cálculo del puntaje en el FNA se hace con base en tres criterios principales:

El cumplimiento y la puntualidad de los pagos en las fechas acordadas.

La consignación de la cuota de ahorro fijada en el contrato.

El monto total del ahorro.

De manera que lo más recomendable según expertos para conseguir el puntaje necesario si está haciendo ahorro voluntario, es cumplir siempre con el pago oportuno de las cuotas definidas en las mismas fechas del mes, verificando constantemente el puntaje a través del portal de trámites y servicios del FNA.