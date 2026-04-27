Liga Femenina 2026: Tabla de posiciones tras derrota de Nacional y empate de Santa Fe

Nacional cayó 1-0 ante Orsomarso por la fecha 8 de la Liga femenina / Twitter: @naloficialfem.

La Liga Femenina 2026 está entrando en su recta final y ya comienzan se definirse los equipos que clasificarán a los cuadrangulares del campeonato. América y Millonarios lideran el campeonato.

La octava jornada dejó varios resultados inesperados durante este fin de semana, luego de que Atlético Nacional fuera derrotado 1-0 en su visita a Orsomarso, resultado que lo dejó en la tercera posición.

Entretanto, Pasto y Santa Fe empataron 0-0 en suelo nariñense. Con este marcador, las Leonas también se distanciaron de los puestos de cabeza, ubicándose en la sexta posición.

El pasado jueves, en el inicio de la octava fecha, América venció como visitante 0-1 al Real Santander; mientras que Millonarios se impuso como local 4-0 a Llaneros en el estadio El Campín.

Tabla de posiciones Liga Femenina

América: 21 Puntos Millonarios: 19 Nacional: 18 Cali: 17 (+8) Internacional: 17 (+4) Santa Fe: 14 Internacional de Bogotá: 12 Independiente Medellín: 10 (+2) Orsomarso: 10 (-1) Llaneros: 9 Junior: 8 Fortaleza: 6 Bucaramanga: 5 Real Santander: 4 Pasto: 3 Once Caldas: 1

Resultados de la fecha 8

Real Santander 0-1 América

Cali 2-0 Junior

Internacional de Palmira 3-1 Fortaleza

Millonarios 4-01 Llaneros

Pasto 0-0 Santa Fe

Orsomarso 1-0 Nacional

Internacional de Bogotá 4-0 Bucaramanga

Martes 28 de abril

[3:00PM] Medellín Vs. Once Caldas

La novena fecha de la Liga Femenina en Colombia contará con los tres clásicos regionales más importantes, los cuales serán determinantes para la tabla de posiciones.

Viernes 1 de mayo

[7:00PM] Nacional Vs. Medellín

Domingo 3 de mayo

[1:00PM] Santa Fe Vs. Millonarios

[7:00PM] América Vs. Cali