Este sábado Iván Cepeda y Aida Quilcué realizarán cierre de campaña en La Boquilla

La campaña presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida tendrá este sábado 23 de mayo una de sus actividades políticas más importantes en Cartagena. El candidato a la Presidencia, Iván Cepeda Castro, llegará a la capital de Bolívar para encabezar el cierre de campaña junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

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La concentración política está programada para las 4:00 de la tarde en la cancha de fútbol del corregimiento de La Boquilla, donde se espera la asistencia de simpatizantes, líderes sociales y militantes de distintos sectores que respaldan esta propuesta política.

Los organizadores señalaron que el evento servirá como espacio para presentar las principales propuestas de gobierno y enviar un mensaje final a los electores antes de la jornada democrática.

La visita de Cepeda y Quilcué hace parte de la agenda nacional que adelanta el movimiento político en diferentes ciudades del país de cara a las elecciones presidenciales.