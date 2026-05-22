Sentencia advertía fallas en el puente peatonal que colapsó en Girón tras choque de tractomula

El colapso del puente peatonal ubicado sobre el anillo vial entre el sector de los Caneyes y la estación de Metrolínea de Girón, ocurrido el martes 19 de mayo tras el impacto de una tractomula y que dejó una persona fallecida y varios heridos, revive una serie de advertencias judiciales emitidas desde hace varios años sobre el estado de esa infraestructura.

El caso había llegado a los estrados judiciales a través de una acción popular presentada en julio de 2020 por el ciudadano Luis Emilio Cobos Mantilla, quien denunció el deterioro del puente peatonal ubicado sobre la vía nacional que conecta a Girón con Floridablanca.

En la demanda se advertía que la estructura presentaba daños en pisos, accesos, barandas y otros elementos, además de la ausencia de mantenimiento durante cerca de dos décadas.

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Tras más de dos años de trámite judicial, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga emitió sentencia de primera instancia el 12 de diciembre de 2022.

En la decisión, el despacho concluyó que el Instituto Nacional de Vías - Invías, estaba amenazando derechos colectivos relacionados con la seguridad pública, la utilización del espacio público y la prevención de desastres previsibles técnicamente, debido al estado del puente peatonal.

La sentencia se basó principalmente en un informe técnico realizado por la Secretaría de Infraestructura de Santander el 30 de junio de 2022, en el que se advirtió que una de las vigas metálicas del puente, específicamente en el sentido Girón – Floridablanca, presentaba hundimientos posiblemente ocasionados por golpes de vehículos de gran altura y además evidenciaba corrosión estructural.

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Aunque el informe señalaba que el puente no mostraba riesgo inmediato de colapso, el juzgado concluyó que sí existían elementos suficientes para inferir afectaciones en las condiciones de seguridad de la estructura y que era necesaria una intervención preventiva.

Por esa razón, el fallo ordenó al Invías adelantar, en un plazo máximo de seis meses, el proceso contractual para ejecutar obras sobre el puente peatonal y atender las recomendaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Infraestructura departamental.

Durante el proceso judicial, varias entidades intentaron desligarse de la responsabilidad sobre la estructura. El municipio de Girón sostuvo que el puente estaba ubicado sobre una vía nacional y que el mantenimiento correspondía al Invías.

Por su parte, Metrolínea aseguró que había adelantado algunas intervenciones de mejoramiento desde 2019, relacionadas con pintura, iluminación y adecuaciones de accesibilidad peatonal alrededor del puente, como parte de las obras complementarias para el portal de Girón.

Sin embargo, el juzgado concluyó que esas obras no solucionaban el problema estructural detectado en la viga metálica afectada.

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Posteriormente, el proceso volvió al Tribunal Administrativo de Santander. El 27 de septiembre de 2023, esa corporación judicial rechazó un recurso de apelación presentado dentro del trámite de la acción popular, relacionado con la liquidación de costas procesales.

El auto, con ponencia del magistrado Milcíades Rodríguez Quintero, reiteró que según la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, en las acciones populares solamente son apelables las medidas cautelares y las sentencias de primera instancia, mientras que actuaciones como la liquidación de costas solo admiten recurso de reposición.

La decisión judicial dejó en firme la interpretación sobre el trámite del proceso y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para continuar con las actuaciones correspondientes.

Después del accidente ¿Qué dice la Alcaldía de Girón?

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, recordó en Caracol Radio la existencia del fallo judicial y cuestionó la falta de intervención integral sobre la estructura. “Hay un fallo del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga donde se conminaba a Invías a hacer todas las reparaciones de ese puente por algunos hechos que se percibían allí”, afirmó el mandatario.

El alcalde también hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Invías para que se adelanten intervenciones urgentes no solo en este punto del anillo vial, sino en otros puentes peatonales y sectores críticos de este corredor vial metropolitano.

“Esperamos que no se tenga que seguir viendo esto, sino que se haga lo propio, porque deben hacerse las gestiones internas desde Invías para poder cumplir con el mantenimiento de esta vía”, agregó.

El puente peatonal hacía parte de uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Bucaramanga, utilizado diariamente por peatones, motociclistas y conductores que se movilizan entre Girón, Floridablanca, Lebrija y Rionegro.