Entregan a los campesinos 690 hectáreas recuperadas, vinculadas al ‘Ñeñe’ Hernández en Santander

La Agencia Nacional de Tierras - ANT, recuperó 690 hectáreas en el municipio de Sabana de Torres que durante años, según la entidad, estuvieron vinculadas al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, asesinado en 2019 en Brasil.

Según informó la ANT se trata de 11 predios rurales que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina. Entre los bienes intervenidos se encuentran San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote.

La ANT explicó que estos terrenos hacían parte de bienes objeto de procesos de extinción de dominio por presuntos vínculos del ‘Ñeñe’ Hernández con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’, señalado de liderar una organización ilegal en La Guajira.

“Estamos realizando la aprehensión de 11 predios que compró la Agencia Nacional de Tierras a la Sociedad de Activos Especiales - SAE, los cuales tenían unas ocupaciones irregulares”, aseguró Óscar Osorio, asesor del despacho de la Dirección General de la ANT.

Lea también: Sentencia advertía fallas en puente peatonal que colapsó en Girón tras el choque de una tractomula

Detrás de la operación aparecía la empresa La Gloria Ganadería Ltda., constituida por el ‘Ñeñe’ Hernández y personas de su núcleo familiar, que posteriormente quedó en manos de su hijo Juan David Hernández López, según la Agencia Nacional de Tierras.

La entidad señaló que la recuperación de estas tierras busca enfrentar uno de los problemas históricos del Magdalena Medio: la concentración de la tierra y el control territorial en una región marcada por la violencia y las economías ilegales.

Además, destacó que en zonas como Sabana de Torres, cientos de familias campesinas han reclamado durante años acceso formal a predios para impulsar proyectos productivos y garantizar la producción de alimentos.

Podría interesarle: Bucaramanga tendrá ‘Fan Zone’ oficial de la Selección Colombia para el Mundial

Olga Lucía Mantilla, vicepresidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios por la Paz y el Desarrollo (Apropaz), agradeció la gestión de la ANT y el acompañamiento brindado a las comunidades campesinas.