Más de 40 mil jurados fueron designados para las elecciones en Santander

A nueve días de las elecciones del 31 de mayo, Santander ya tiene designados más de 40 mil jurados de votación para la jornada democrática.,

La Registraduría confirmó que Santander ya tiene definida gran parte de la logística electoral para la jornada democrática, incluyendo la designación de este número de jurados de votación en todo el departamento.

El delegado de la Registraduría en Santander, Luis Cifuentes, explicó que la selección de los jurados se realizó el pasado 5 de mayo mediante la plataforma habilitada por la entidad para el cargue de información por parte de empresas y entidades.

“Se designó un total de 40.923 jurados de votación. De estos vienen incluidos un porcentaje entre el 10 % y el 20 % de remanentes, de acuerdo con la disponibilidad de cada municipio”, señaló el funcionario.

La Registraduría también confirmó que para las elecciones fueron habilitados:

825 puestos de votación fueron habilitados en Santander para las elecciones del 31 de mayo.

470 puestos estarán ubicados en zonas rurales.

346 funcionarán en cascos urbanos.

9 estarán habilitados en instituciones penitenciarias.

Además, durante la jornada electoral serán instaladas 5.690 mesas de votación distribuidas en los 87 municipios del departamento.