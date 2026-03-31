ICETEX anuncia becas internacionales del 100 % y virtuales: fecha límite y programas disponibles

U Solidaria, la alternativa de ICETEX para recibir apoyo financiero con su crédito: únicos beneficiarios (Getty Images)

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior(ICETEX) anunció una nueva convocatoria para acceder a dos becas internacionales del 100% en programas virtuales dirigidas a profesionales colombianos.

Según explicó la entidad, los programas se adelantarán en alianza con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Universidad de Chile.

La convocatoria detalla que los programas están dirigidos a profesionales en ingeniería, geofísica, ciencias ambientales y áreas afines. Tal como confirmó el ICETEX, las becas cubren el 100% de la matrícula e incluyen certificación oficial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El número de becas es de hasta 30. La beca otorgada no será susceptible de aplazamiento o reserva para otra vigencia en ningún caso.

Entre los requisitos para aplicar se destacan:

Ser mayor de 23 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria. Título profesional de pregrado relacionado con ciencias de la ingeniería o ciencias de la tierra. Promedio mínimo de notas de 3.7/5.0. Mínimo 1 año de experiencia profesional (posterior a la obtención del título universitario)

Conviene mencionar que, si la aspirante ya es beneficiaria de alguna línea de crédito del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

Fecha límite para acceder

De acuerdo con el cronograma del ICETEX, hasta el 8 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. están abiertas las convocatorias del ICETEX. El proceso de inscripción no tiene costo y se realiza directamente a través de su plataforma.

¿Cuáles son los programas disponibles?

Los programas virtuales para los colombianos se desarrollarán en sismología y geología aplicada a la ingeniería.

Diploma Internacional en Sismología

Uso de Datos Sismológicos, que se desarrollará durante 19 semanas, del 6 de julio al 13 de noviembre de 2026, enfocado en el análisis, interpretación de datos sismológicos y evaluación del peligro sísmico.

Curso Internacional en Geología de Suelos para Ingenieros no Especialistas

Del 1 al 12 de junio de 2026, con una duración de 30 horas académicas, orientado a la identificación y análisis de condiciones geológicas en proyectos de infraestructura y planificación territorial.

Cronograma de la convocatoria ICETEX

Según precisa la convocatoria oficial, el programa se desarrollará virtual, con una duración de dos semanas, equivalentes a 30 horas académicas.

Se llevará a cabo entre el 1 de junio de 2026 y el 12 de junio de 2026, en idioma español, mediante clases sincrónicas transmitidas en línea a través de plataformas virtuales dispuestas por la Universidad de Chile.