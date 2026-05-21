Universidad Nacional denuncia 25 casos de amenazas y violencia contra la comunidad universitaria

Según informó la Rectoría, de los 25 casos hayados corresponden a 11 estudiantes, 7 docentes y 7 integrantes del personal administrativo que han requerido acompañamiento institucional por situaciones que ponen en riesgo su integridad y seguridad.

La institución confirmó que nueve de estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y varios continúan en etapa de investigación, en articulación con entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y personerías locales.

Entre los casos mencionados por la Universidad se encuentran estudiantes que habrían recibido amenazas contra su vida, seguimientos, intimidaciones y discursos de odio en diferentes sedes del país. La UNAL también aseguró que algunos docentes han sido amenazados en medio de tensiones institucionales y diferencias internas.

“Detrás de cada nombre hay una persona real con un proyecto de vida que esta Institución tiene el deber de proteger”, señaló la Universidad en un pronunciamiento oficial.

La Rectoría rechazó los hechos y advirtió que ninguna diferencia política o institucional puede resolverse mediante intimidaciones, hostigamientos o agresiones.

Ante esta situación, la Universidad anunció la formalización de un Protocolo Integral de Actuación Frente a Amenazas y Agresiones, el cual estará articulado con la Ruta de Atención a Violencias Basadas en Género y otras entidades estatales.

El protocolo incluirá rutas de denuncia, atención psicosocial, acompañamiento jurídico y medidas de protección física para estudiantes, docentes y trabajadores afectados por hechos de violencia dentro de la institución.

La Universidad aseguró además que ha brindado apoyo psicosocial, asesoría jurídica y traslados entre sedes en algunos de los casos registrados.

“La violencia no construye, no convence y no gana. Siéntense a dialogar”, concluyó la Rectoría.