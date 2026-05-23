Fiscalía judicializa a médico acusado de captar $2.276 millones con falso hospital en Boyacá

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez por, presuntamente, haber estafado a más de 1.100 personas con la promesa de construir un complejo hospitalario en Saboyá, Boyacá. De acuerdo con el ente acusador, el especialista habría captado ilegalmente más de 2.276 millones de pesos mediante la venta de consultorios y aportes económicos de ciudadanos que creyeron en el proyecto de salud.

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Según la investigación, Herrera Arbeláez comenzó a promocionar la iniciativa desde el año 2012, asegurando que el hospital estaría completamente terminado y en funcionamiento para 2016.

El proyecto contemplaba la construcción de 40 consultorios médicos y fue presentado como una oportunidad de inversión y generación de empleo para profesionales de la salud y habitantes de la región.

La Fiscalía indicó que el médico utilizó su reconocimiento profesional y diferentes medios de comunicación para atraer inversionistas y generar confianza entre los interesados.

Las autoridades señalaron que cada consultorio era comercializado por un valor cercano a los 70 millones de pesos y que, además, alrededor de 1.100 ciudadanos realizaron aportes de 2 millones de pesos bajo la promesa de recibir beneficios especiales en servicios médicos. La Fiscalía sostuvo que el médico también habría asegurado contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero para respaldar el desarrollo del complejo hospitalario.

Sin embargo, el proyecto nunca se construyó y los recursos, presuntamente, fueron apropiados de manera ilegal. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Juan Manuel Herrera Arbeláez el delito de estafa en masa agravada. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.