Ventaquemada pide ser incluida en proyecto de ley que declarará la arepa patrimonio cultural

El municipio de Ventaquemada elevó una carta abierta dirigida a la representante a la Cámara Ingrid Sogamoso para exigir participación y reconocimiento dentro del proyecto de ley que busca declarar la arepa como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. La administración municipal, comerciantes y productores manifestaron su inconformidad porque la iniciativa reconoce de manera especial a Ramiriquí, dejando por fuera a uno de los territorios con mayor tradición y producción de arepas en Boyacá.

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En la comunicación, firmada por el alcalde Óscar Camilo Montañez Bohórquez, el director de Cultura y Turismo Óscar Javier Buitrago y representantes de la cadena productiva arepera, se señala que la economía de Ventaquemada depende en gran parte de esta actividad gastronómica. Según el documento, en el municipio existen más de 200 establecimientos entre restaurantes, paradores y fábricas de arepas que generan miles de empleos directos e indirectos. Además, destacan que la producción involucra campesinos, comerciantes, empresarios y familias que durante generaciones han construido una identidad económica y cultural alrededor de este alimento tradicional.

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La carta también resalta que Ventaquemada lleva más de once años impulsando el Festival de la Arepa, evento que se convirtió en una plataforma turística y gastronómica de alcance regional. Los firmantes recordaron además que la arepa ventaquemense obtuvo un Guinness World Records por la arepa más grande del mundo, hecho que consideran prueba del impacto cultural y económico que tiene este producto en el municipio. «Ventaquemada hoy se siente frustrada, relegada y apartada dentro de una iniciativa que debería reconocer a todos los territorios que han hecho de la arepa una tradición viva», señala el documento.

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Frente al avance del proyecto en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la administración municipal pidió abrir una mesa de trabajo amplia y concertada para que productores, empresarios y comunidades puedan participar en la discusión nacional sobre la declaratoria patrimonial.

Los firmantes insistieron en que el debate no puede desconocer el trabajo campesino ni el aporte histórico de Ventaquemada en la producción y comercialización de arepas en Colombia.